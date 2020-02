Incertidumbre de taxistas y remiseros por el manejo de licencias

Sergio Salinas, secretario General de Unión de Conductores de Autos al Instante y Remises de la República Argentina (UCAIRRA), aseguró a Canal 4 que existe incertidumbre entre los trabajadores en lo que respecta al manejo de las licencias de taxis y remises.

En este sentido, explicó que en diciembre se venció y no fue renovado el contrato de la Municipalidad de Salta con la Autoridad Metropolitana del Transporte (AMT), que establecía que ésta última tenía a su cargo el manejo de las mismas.







“Los compañeros del volante estamos medios desorientados, no sabemos a quién dirigirnos, en teoría la AMT sigue manejando el tema de los controles, pero el tema de las licencias no. Supuestamente al vencerse el contrato, automáticamente la Municipalidad pasaría a tener el control nuevamente de las licencias pero no tiene ninguna oficina. La AMT no tiene hoy en día la facultad de tomar decisiones con respecto a las licencias”, detalló.

Al respecto, adelantó que la próxima semana buscarán conversar con las autoridades correspondientes para conocer si finalmente el contrato se renovará o no.