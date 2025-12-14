Banda de motochorros desbaratada durante patrullaje nocturno: Secuestran arma de fuego

El procedimiento se registró el viernes a la noche en barrio asentamiento 4 de junio, durante un patrullaje preventivo a cargo de Motoristas. Se secuestró el elemento sustraído y el arma de fuego. Intervino la Fiscalía Penal 3.

Efectivos de la División Motoristas de Emergencias Policiales de Orán detuvieron a dos hombres por robo calificado a través de la modalidad de motochorros. La intervención se realizó tras la alerta del damnificado al Sistema de Emergencias 911 sobre la sustracción de un celular y otros elementos en barrio Catedral.

En ese contexto, al realizar un patrullaje por el asentamiento 4 de junio, se detectó a los causantes logrando su detención y el secuestro de los objetos sustraídos, la moto en la que se desplazaban y el arma de fuego utilizados para cometer el hecho.

Intervino la Fiscalía Penal 3 y Juzgados de la zona.