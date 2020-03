Pidió abandonar la cuarentena porque no aguanta más a su mujer

Un hombre pidió que lo saquen de la cuarentena porque no aguanta más a su mujer.

Un hombre pidió que lo saquen de la cuarentena porque no aguanta más a su mujer. "Sacadme de aquí que no aguanto más a mi mujer y no puedo más, ¡dos días llevo!, fue el pedido desesperado del hombre en cuestión que se asomó a su balcón y expresó lo que siente.

Son muchos los videos que han comenzado a circular en redes sociales sobre el comportamiento de las persona que han tenido que entrar en cuarentena por el brote de coronavirus; específicamente en España, son los videos de cómo los ciudadanos españoles se enfrentan al encierro preventivo, algunos juegan tenis, otros ponen fiesta, juegan bingo o hasta hacen aeróbic, todo desde sus balcones.

Sin embargo, existen otros que no pueden sobrevivir en el encierro, tal y como el sujeto que podrás escuchar en el siguiente video que se hizo viral los últimos días. Hasta el momento, se desconoce su identidad, pero lo único que se sabe es que es de España y no soporta estar encerrado con su mujer.

El video se ha compartido en distintas cuentas de hispanoamérica y ha sido tomado como algo gracioso dentro de la angustia que se vive actualmente por el coronavirus en Europa y América.

Recordemos, que el gobierno de España decretó la cuarentena para mantener a todos resguardado del brote de COVID-19. Los ciudadanos solo podrán salir a la calle por motivos laborales o de máxima necesidad.