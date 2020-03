Los consejos de la UCASAL a sus alumnos para un mejor uso del sistema online

Desde hace unos días, la Universidad Católica de Salta mudó todas sus cátedras presenciales al sistema virtual, activando un plan de contingencia para que sus estudiantes puedan seguir capacitándose mediante clases online, respetando la cuarentena obligatoria y preventiva por el Coronavirus.

Se trata de alrededor de 800 materias con las que están interactuando sus alumnos. No obstante, ya son muchas las instituciones educativas que están utilizando estas plataformas, a lo que se suman las reuniones virtuales, los trabajos en modalidad home office y el entretenimiento que se volvió clave en estos días de cuarentena. Por esta razón, a la hora de estudiar o trabajar on line, desde UCASAL se recomienda a su comunidad académica:



• No tener encendidos los Smart TVs.

• No tener activo Netfix, Youtube, Spotify, en ningún dispositivo.

• No tener activo Instagram, Facebook, Twitter, Tik Tok y otras redes sociales, en ningún dispositivo.

• No escuchar radio por Internet.

• No usar Whatsapp.

La conectividad de las plataformas educativas mejoran su performance cuanto menos dispositivos estén vinculados a la red hogareña. Por ello, es también necesario que el resto de la familia colabore con estas indicaciones.

Cómo medir la intensidad del wifi y cómo mejorarla

Para medir la señal, se puede utilizar una aplicación como Speedtest, disponible tanto para Android como para iOS (también puede hacerlo desde su PC ingresando a https://www.speedtest.net/es).

Si abrimos la aplicación desde el móvil y pulsamos en 'Empezar el test' junto a la antena obtendremos un resultado. Si nos alejamos unos metros e incluso ingresamos en otra habitación, y volvemos a realizar el test: el resultado puede ser menor. Si nos vamos a la cocina, al lado de la heladera por ejemplo, veremos que la potencia de la señal sigue descendiendo.

Si tenemos un lavarropas y ponemos el móvil dentro para hacer el test, el resultado será mucho menor y si encendemos a la vez el microondas, es posible que no alcance un solo 'mega' a pesar de que la cocina esté a pocos metros del router. Lo primero que hay que aclarar es que la señal wifi no es ineficiente, pero se ve afectada por un entorno de obstáculos de todo tipo y saturado de otras ondas electromagnéticas que concurren en la zona. Por ejemplo, las del microondas.

Además, si la vivienda está en un centro urbano es probable que tengamos saturado nuestro espacio electromagnético doméstico.

¿Qué soluciones puedo adoptar?

• Es importante el lugar de la casa donde situemos el router. Si el router está en una punta de la casa o apartamento y nuestro hogar es alargado, no nos debe extrañar que en el extremo opuesto llegue baja señal. Si además entre medio hay numerosos tabiques o paredes gruesas, la merma de señal aumentará. Pero si entre el router y el punto donde queremos recibir la señal media la cocina, con todos los electrodomésticos de superficie metálica, el wifi sufrirá una caída relevante.

Por lo tanto, para estudiar o trabajar on line debemos acercarnos al router.

• Lejos de ventanas. No colocar la antena al lado de ventanas que den al exterior, porque no solo sufriremos un escape de señal por la superficie cristalina, sino que además tendremos nuestra antena distorsionada por las señales que nos llegan de los vecinos y las oficinas aledañas, con lo que su potencia será menor. Una solución casera, si no podemos mover el aparato, es colocar detrás de la antena una película de papel de aluminio, que nos protegerá de las ondas externas y redireccionará todo el flujo que inicialmente perdíamos.