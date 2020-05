Detienen a funcionario de la Aduana por cobrar beneficios de Anses para paraguayos

Un funcionario de Aduana y un agente de transporte fueron detenidos cuando acababan de ingresar a Paraguay por el puente fronterizo de la ciudad misionera de Posadas con unos 500 mil pesos que aparentemente correspondían a paraguayos con doble nacionalidad que perciben beneficios sociales en la Argentina.

Autoridades de la Policía Paraguaya y fuentes aduaneras argentinas aseguraron que las detenciones se concretaron cuando los dos ciudadanos argentinos se hallaban en la cabecera paraguaya del puente internacional San Roque González de Santa Cruz, fronterizo con Posadas.

Fuentes aduaneras afirmaron que se inició un sumario administrativo para determinar si el empleado detenido estaba cometiendo algún delito, al tiempo que se dispuso su traslado a otra dependencia y se le dio de baja al certificado de circulación que le otorga el organismo.

Además, la Aduana se presentará en las próximas horas en una Fiscalía de Posadas para que se investigue judicialmente a los involucrados.

El Jefe de la Dirección contra hechos punibles económicos de la Policía Nacional en Encarnación, subcomisario Alcides Añasco, confirmó al sitio "Itapúa Noticias" que en el procedimiento se incautaron aproximadamente 500.000 pesos que estaban divididos en pequeños fajos que contenían determinadas sumas de dinero, con tarjetas de débito y un nombre.

El dinero incautado fue hallado en la baulera de la motocicleta en la que se desplazaban.

Las autoridades presumen que los hombres fueron contratados por residentes en el Paraguay para que puedan ir a cobrar el dinero de sus pensiones y jubilaciones en Argentina y posteriormente llevarlos hacia ese país.

De acuerdo a lo expresado por Añasco, esta práctica no representa ningún hecho punible teniendo en cuenta que el monto incautado no superan los U$S 10.000 mínimos requeridos.

Por orden de la Fiscal paraguaya Angelina Arriola, los aprehendidos, Leandro Andrés Rodríguez y Luis Alberto Romano, fueron puestos en libertad y el dinero lacrado enviado al depósito de la Fiscalía como evidencia.