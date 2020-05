Duro reclamo contra el PAMI por dejar de entregar módulos alimentarios a jubilados

Durante la sesión del Concejo Deliberante de la tarde de ayer, la presidenta de la Comisión de la Mujer, la Juventud y Tercera Edad, la concejal Romina Arroyo, apuntó duramente contra el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) por la falta de entrega de módulos alimentarios a centros de jubilados y clubes de abuelos.

“Durante años, PAMI entregaba módulos alimentarios a cada uno de estos abuelos, más pobres, más vulnerables, que no tienen para comer, algunos tienen la jubilación mínima, algunos no tienen absolutamente nada. Un módulo alimentario era una pequeña ayuda que recibían, en los 4 lugares que he visitado nos piden que intervengamos para que les llegue lo que anteriormente todos los meses podían retirar”, dijo.

En este sentido, cuestionó también las dificultades con las que se enfrentan para poder acceder a un medicamento, sobre todo por las recetas electrónicas. “Hoy tenemos cientos de adultos mayores que no pueden acceder a un medicamento porque el PAMI no les da una respuesta”, expresó.

La edil consideró que el organismo debería mandar a estos lugares, distribuidos en puntos estratégicos de la ciudad, representantes de la salud para que continúen con las entregas, cumpliendo con todos los protocolos establecidos para evitar contagios por COVID-19.

Finalmente, manifestó “le pido al municipio y a las autoridades del PAMI que lleven los módulos alimentarios a los que lugares que corresponden porque hoy esta población la está pasando realmente muy mal”.