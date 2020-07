Volvería en octubre el Regional Amateur

El Consejo Federal quiere que se juegue el Regional Amateur y solo espera la confirmación del regreso a los entrenamientos. Gimnasia y Tiro, Juventud, San Antonio, Deportivo La Merced, Deportivo Tabacal, Deportivo El Galpón, Deportivo Michel y Deportivo YPF, son los equipos salteños que esperan la vuelta del torneo para pelear por el ascenso.

AFA tiene protocolo listo para volver a los entrenamientos y bajo estos mismos lineamientos se aplicarían a las diferentes ligas del país, que se adaptarán a las disposiciones de la Asociación del Fútbol Argentino.

Una vez que el Ministerio de Salud, en conjunto con el Gobierno Nacional, aprueben el protocolo elaborado por AFA, se enviará al Consejo Federal quien, como adelantó este medio hace un tiempo, hará diferentes adecuaciones referidas al presente de los clubes y ligas del interior.

Cuando el CF lo haya elaborado, el mismo será enviado a las ligas/clubes para que evalúen su aplicación o adaptación local en conjunto con las autoridades municipales y provinciales. Si para ese momento, la situación del coronavirus en nuestro país se encuentra en mejoría y AFA con el Gobierno lo autorizan, se podría retornar a los entrenamientos.

Con la evolución de las prácticas, llegaría el momento de analizar la realización de la competencia. Como dijimos más arriba, la intención es jugar, pero para que esto se realice, indefectiblemente, el contexto nacional con el COVID 19 debe ser favorable.

Posteriormente, se haría la consulta con los clubes para conocer si disputarán o no la competencia. Recordamos que no es obligatorio participar y que no habrá sanciones en caso de desertar.

El último y final paso en caso que el escenario sanitario así lo permita, será (una vez confirmados la cantidad y quienes son los clubes participantes) elaborar el formato de competencia y fijar una fecha de inicio.