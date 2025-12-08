Estudiantes le ganó el clásico a Gimnasia y jugará la final ante Racing

Deportes08/12/2025
palacios

Estudiantes venció a Gimnasia y Esgrima La Plata en un clásico histórico del Torneo Clausura.

El Pincha se impuso por 1 a 0, con gol de Tiago Palacios a los 17 minutos del segundo tiempo.

