Las increíbles bicicletas de más de 1 millón de pesos y las irónicas preguntas de los "interesados"

La Trek Supercaliber 9.9 XX1 es la bici de carrera cross country más rápida, ligera y capaz que hacemos, y es justamente por eso que es la bici elegida por Trek Factory Racing para la Copa Mundial. Su peso es de 9.29 kg, cuenta con 12 velocidades y es rodado 29.



El exclusivo amortiguador IsoStrut del tubo superior es la piedra angular del eficiente sistema de suspensión de la Supercaliber, para darte un andar rápido y ligero que te permite atravesar el terreno irregular a máxima velocidad. La especificación de las piezas de alta gama de esta bici de montaña tiene mucho carbono e incluye la transmisión, los frenos y las ruedas de mayor rendimiento que existen.

Por esas y muchas otras características que la hacen especial, es la bicicleta más que cara en Argentina, y se puede comprar a través de Mercado Libre.

Claro, como esa tienda virtual permite las preguntas de los interesados, no dejaron de llamar la atención las consultas de parte de supuestos interesados, curiosos, y hasta incrédulos, que haciendo gala de un alta caga de ironía, consultaron al vendedor el por qué de semejante precio.





Mirá las preguntas y propuestas de lo más descabelladas, y el trato siempre respetuoso de los vendedores.



- Mira soy verdulera. Te va 2kg de papa y un kg de cebolla, diferencia a mi favor

Qué tal, no aceptamos permutas. Atte. Fabricio Team BORA BIKES

- Si te pago de contado, me das los $30 de vuelto o cerramos en $1.259.100?

Que tal, Para precio de contado/debito/1 cuota le recomendamos contactarse con nosotros. Somos BORA BIKES asi le informaremos un descuento. Aguardamos su contacto. Atte. BORA BIKES

Felicitaciones a vendedor/es, unos genios! Aúnque todos lo toman para la joda, ellos se toman el trabajo de responder a todos y educadamente. Aplausos y ojalá puedan venderla!

Qué tal, muchas gracias. Saludos. Atte. Fabricio Team BORA BIKES

- Quiero tres!!

Qué tal, Realice la compra con envío de todos los productos adicionandolos al carrito de compras. De esta manera enviaremos todo junto en la misma encomienda. Atte. Fabricio Team BORA BIKES

- Dame 2

Qué tal, Realice la compra con envío de todos los productos adicionandolos al carrito de compras. De esta manera enviaremos todo junto en la misma encomienda. Atte. Fabricio Team BORA BIKES

- Disculpa recibís doláres??

Qué tal, el precio es en pesos argentinos. Atte. Fabricio Team BORA BIKES

- Hola comprando 3 me haces algún descuento..?

Qué tal, para eso le recomendaría comunicarse directamente con nosotros así podemos asesorarle. Atte. Fabricio Team BORA BIKES

- Hola no me pasa con el mercado crédito

Qué tal, en ese caso le recomendaría comunicarse directamente con nosotros así podemos asesorarle e indicarle cómo continuar con la operación. Atte. Fabricio Team BORA BIKES

- Buenas noches! Por qué tan barata? Tiene algo dañado o que se necesita que sepamos?

Qué tal, el precio es el publicado. Atte. Fabricio Team BORA BIKES

- Recibís patacones?? A precio oficial blue

Qué tal, el precio es en pesos argentinos. Atte. Fabricio Team BORA BIKES

- Tiene tubo de GNC? Si es a NAFTA no la compro... XD

Qué tal, no comprendo su consulta, disculpe. Atte. Fabricio Team BORA BIKES

- Cuantos gb de Ram tiene? graba en FHD al menos?

Qué tal, no comprendo su consulta, disculpe. Atte. Fabricio Team BORA BIKES

- El culo aceptás?

Qué tal, no aceptamos permutas. Atte. Fabricio Team BORA BIKES

- Hola en cuantas cuotas tarjeta, se puede pagar y que interés aplicas

Qué tal, Podes consultar cuotas y promociones disponibles para tu tarjeta. Sino, por nuestra pagina ofrecemos hasta 18 cuotas. Atte. Fabricio Team BORA BIKES

- Hola en cuantas cuotas tarjeta, se puede pagar y que interés aplicas

Qué tal, Podes consultar cuotas y promociones disponibles para tu tarjeta. Sino, por nuestra pagina ofrecemos hasta 18 cuotas. Atte. Fabricio Team BORA BIKES

- Si pago de contado me descuentan los 170$ ...????????

Qué tal, Para precio de contado/debito/1 cuota le recomendamos contactarse con nosotros. Somos BORA BIKES asi le informaremos un descuento. Aguardamos su contacto. Atte. Fabricio Team BORA BIKES

- Hola buenas, tengo mi hermanita que juega al hockey juega muy bien tiene futuro va a cotizar bien aceptas cambio ?

Qué tal, no aceptamos permutas. Atte. Fabricio Team BORA BIKES

- Viene con asiento? Porque ya me duele el ogt de ver el precio

Qué tal, si, incluye un asiento BONTRAGER MONTROSE PRO con raíles de carbono. Atte. Fabricio Team BORA BIKES

- Vuela?

Qué tal, no, no vuela. Sin embargo es una bicicleta con la que se puede andar muy rápido. Atte. Fabricio Team BORA BIKES

- Buenas tardes, me encantó la bici y el precio, puse comprar y no me deja.

Que tal, Podes consultar cuotas y promociones disponibles para tu tarjeta. Sino, por nuestra pagina ofrecemos hasta 18 cuotas. Atte. BORA BIKES

- TENGO 2 AMBULANCIAS DE ISHII... MANO A MANO

Que tal, No aceptamos permutas. Disculpe. Atte. BORA BIKES

- Te pido mil disculpas, gran vendedor, te deseo lo mejor

Muchas gracias. Saludos. Atte. Fabricio Team BORA BIKES

- Se puede utilizar en suelo montañoso/ rocoso?

Qué tal, si, perfectamente. Le recomedamos comunicarse directamente con nosotros para que podamos asesorarlo correctamente en la bicicleta adecuada para usted, coordinar el envio y ofrecerle mejor financiacion hasta en 18 cuotas. Aguardamos su contacto. Atte. Fabricio Team BORA BIKES

- Muy buena bici , no le den bola a los pobres que preguntan , siempre predispuestos y no faltando el respeto , saludos

Qué tal, gracias. Saludos. Atte. Fabricio Team BORA BIKES

- Hola, tengo que felicitar a todos los empleados que responden x acá a la gente que no tiene nada que hacer y boludea con el trabajo de los demás Sin faltar el respeto Consejo pongan en la publicación Solo para entendidos o boludos abstenerse Saludos

Qué tal, muchas gracias. Saludos. Atte. Fabricio Team BORA BIKES

- Tiene wifi !!

Qué tal, no, no tiene wifi. Atte. Fabricio Team BORA BIKES

- No deja de sorprenderme la ignorancia de la gente. El que cuestione el precio fíjese en Ebay y sepa que devaluamos nuestra moneda millones de veces. Ya saben lo que vale una PC macbook o un iPhone? Grande fabricio por jugarse y traer estos productos a argenzuela

Qué tal, gracias. Saludos. Atte. Fabricio Team BORA BIKES

- La bici en EEUU sale 6700 usd. No sé cuánto la pagaste para que te la manden. Tira un número. O cuánto te quedaría de ganancia en caso de venderla, como para tener una idea de si vale la pena ser importador.

Qué tal, no podemos brindarle dicha información. Atte. Fabricio Team BORA BIKES

- hola encima viene sin los pedales como en la foto ?

Qué tal, correcto, no incluye pedales. Atte. Fabricio Team BORA BIKES

- velocidad crucero este modelo trae?

Qué tal, no, no la incluye. Atte. Fabricio Team BORA BIKES

- Que estas fumando amigo en pandemia?

Qué tal, no comprendo su consulta. Disculpe. Atte. Fabricio Team BORA BIKES

- Aceptas permuta por la netbook del gobierno y 100 pesos encima?

Qué tal, no aceptamos permutas. Atte. Fabricio Team BORA BIKES

- Hola es de Carbono 14 y Adamantium?

Qué tal, no, está fabricada en Carbono OCLV Mountain, el carbono exclusivo de TREK. Atte. Fabricio Team BORA BIKES

- Hola, tengo tres pequeños de 4,8 y 9 . Te va un cambio ? Imagínate que crecen y cotizan en bolsa. Nose pensalo.

Qué tal, no aceptamos permutas. Atte. Fabricio Team BORA BIKES

- Pregunta ¿si le silvas viene sola? ¿Tiene algún porta arma? Sale asegurada del local?

Qué tal, no viene con las características que usted menciona. Atte. Fabricio Team BORA BIKES

- Yo quiero 4 somos 3 pero por si se pincha una jajajajajajaja

Qué tal, Perfecto. Realice la compra con envío de todos los productos adicionandolos al carrito de compras. De esta manera enviaremos todo junto en la misma encomienda. Atte. Fabricio Team BORA BIKES

- Tienes en color blanco, para ofertar ahora.

Qué tal, no disponemos en color blanco. Disculpe. Atte. Fabricio Team BORA BIKES