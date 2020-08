Nuevo round entre Fernández y Macri: "Me dijo ‘que mueran los que tengan que morir’"

Política Ayer

El Presidente volvió a referirse a la comunicación que tuvo con el ex mandatario en el comienzo de la pandemia. "Cuando veo los resultados de la economía digo que no me equivoqué. Era mejor hacer lo que hicimos", sostuvo