Marcos Urtubey se aventuró al mundo de la política y defendió las PASO

El hijo del exgobernador Juan Manuel Urtubey y piloto de automovilismo, Marcos Urtubey, ha dado un giro importante en su vida y ha decidido participar plenamente en la política, integrándose al partido Libertario en Salta y buscando cambiar, mejorar y sacar adelante a la provincia.

En diálogo con CNN Salta -94.7MHZ- Marcos comentó cómo fue su incursión en el ámbito político. “Estoy trabajando con el partido Libertario, un grupo de jóvenes con ganas de que las cosas sean diferentes, cómo se trabajó todo el tema de la pandemia es preocupante, más allá de que la situación es preocupante, me parece que dejó en evidencia escalas de valores complicadas”, analizó.

Reconociendo su falta de identificación con el PJ nacional o local, donde participa su padre, Marcos defendió que su afiliación al partido Libertario es “una evolución del pensamiento” personal, acción que fue respetada por el ex mandatario: “Mi padre es un político de raza, me dijo ‘metele a fondo, me parece bárbaro’”.

Hablando del PJ, Marcos criticó algunas actitudes dentro del justicialismo, como ser la de Emiliano Estrada. “Hace un año salió a matar al actual gobernador y al grupo de asesores que lo acompañan, hoy se está hablando que será candidato a diputado por su frente, eso me parece una versatilidad de pensamiento interesante, por no decir otra cosa”, apuntó.







En cuanto a su partido, espetó que el mismo no busca “pararse en el lugar de una caprichosa oposición, planteamos cuestiones de sentido común, de lógica que deberían hacerse, el federalismo empieza con percatarse que hay provincias que están a 1300 km del puerto, ya en una situación desfavorable”.

De cara a los comicios del año entrante, dijo que el partido está trabajando para conseguir los miembros que necesitan para poder presentarse en las elecciones, pero no pretendiendo él ser la principal figura. “No hay que hablar de personalismos, dentro hay otros jóvenes con perfil de líderes, es un grupo de personas profesionales”, subrayó.

Finalmente, Marcos habló de las PASO considerando que las mismas deberían mantenerse. “No sabía que estaban en duda, me parecen una herramienta bárbara, es una elección más pero habla de la democratización, me parece algo importante”, concluyó por La mañana de CNN.