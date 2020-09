No habrá regreso a las aulas en Salta hasta fin de año

Lo confirmó el ministro de Educación de Salta, Matías Cánepa, quien señaló que no están dadas las condiciones para abrir las escuelas, aunque podrían brindar tutoriales en escuelas rurales.

Las medidas se modifican día a día y cada provincia presenta situaciones epidemiológicas dispares. En Salta, la curva de contagiados y fallecidos sigue en aumento, lo que hace sospechar que volver a las aulas no será posible este año.

El ministro de Educación de Salta, Matías Cánepa, recordó en Multivisión Federal que semanas atrás se evaluó avanzar con el regreso de los estudiantes de 5to año del secundario y los de 7mo grado, “pero la realidad nos indica que no va a ser factible la posibilidad de volver a las aulas”.

El funcionario adelantó que una posibilidad, y de acuerdo a la situación epidemiológica, es que haya un paulatino regreso a las aulas en escuelas rurales donde no hay crisis epidemiológica y donde los alumnos tienen mayor dificultad en la conectividad.

Sobre la promoción de los estudiantes, el ministro aclaró que no van a pasar directamente de curso, sino que los alumnos ahora están en una situación de “suspenso, se los va a evaluar para ver en qué situación están respecto al cumplimiento de los objetivos pedagógico que se proyectaron ante esta situación de pandemia. No es que al final de este año se va a decir que todos promocionan. Se va a unir este año con el año que viene, se agrupan y reorganizan los contenidos, y el año que viene el alumno va a tener que trabajar para promocionar”.

Cánepa invitó a los estudiantes y a los padres que puedan acompañar, a “trabajar fuerte porque el año que viene va ser mucho más difícil. Es real que los padres no son docentes y también están con tensiones que se viven en el hogar, problemas económicos, sociales. Hay quienes no cuentan con buena conectividad, muchos hacen el mayor esfuerzo posible. Para esos alumnos que no están cumpliendo los objetivos pedagógicos, vamos a diseñar un programa de acompañamiento y tutorías para acercarnos a esos chicos y que vuelvan a incorporarse en la trayectoria escolar”.