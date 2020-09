Esteban puso en funciones al nuevo gerente del hospital de Orán

El ministro de Salud pública, Juan José Esteban, puso hoy en funciones al nuevo gerente general del hospital San Vicente de Paul, de San Ramón de la Nueva Orán, Guido Flores.

“Es un hombre probo, con muchos años de experiencia en la salud pública, se ha desempeñado en distintos cargos y es idóneo en el manejo de la gestión hospitalaria”, dijo el Ministro y agregó que su designación ha sido consensuada con el intendente Pablo González, ya que “la situación sanitaria requiere el compromiso y el trabajo de todos los sectores”.

Esteban destacó el fuerte apoyo del gobernador Gustavo Sáenz y del Gobierno Nacional para atender la situación de la salud, agradeciendo la presencia del subsecretario de Gestión Sanitaria del Ministerio de Salud de la Nación, Alejandro Costa.

“Venimos a involucrarnos de lleno con el hospital, con la comunidad, para tratar de revertir la situación con la mayor celeridad. Me van a ver seguido por Orán y por todo el norte, somos un gabinete que va a trabajar en terreno y es imperioso que lo hagamos codo a codo con el Intendente, con el gerente del hospital y con el personal, al que agradezco de corazón por todo el esfuerzo que está poniendo en estas circunstancias”, dijo el ministro de Salud Pública.

El funcionario también destacó la decisión del Gobernador de la Provincia, de “dar luz verde a la incorporación de médicos y enfermeros al hospital de Orán”. En ese sentido, agregó que “el gerente tendrá todo el apoyo económico necesario para dar soluciones inmediatas”.

No obstante, envió un mensaje claro a la comunidad: “debemos tomar conciencia de que la única solución para enfrentar la crisis sanitaria es el aislamiento, no podemos continuar con el comportamiento social que tuvimos hasta ahora, porque eso genera mucha transmisión viral. Esto es una co-gestión, salimos todos juntos o no se salva nadie”.

Refuerzo al sistema

El ministro Esteban anunció el arribo de 21 médicos que envía el Ministerio de Salud de la Nación para reforzar al equipo local. Se trata de 8 especialistas en emergencias, 5 enfermeros especialistas en cuidados de terapia intensiva, a los que se suman médicos clínicos, fisioterapeutas y epidemiólogos.

“Agradezco al subsecretario nacional Costa por todo el esfuerzo que está poniendo en el departamento Orán y el fuerte acompañamiento del ministro Ginés González García y del presidente Alberto Fernández a nuestro norte”, dijo Esteban.

En cuanto a equipamiento e insumos, informó que se envían 30 respiradores, 30 bombas de infusión, 30 monitores paramétricos, equipos de protección personal y diversos insumos de uso hospitalario.

Respuesta inmediata

“Fue muy grato saber que iban a venir un día sábado, a sólo dos días de haber asumido. Eso demuestra que le dan importancia a lo que está pasando en nuestro departamento”, manifestó el intendente de San Ramón de la Nueva Orán, Pablo González.

También agradeció al gobernador Gustavo Sáenz y al ministro Esteban por “la deferencia que han tenido al considerar la delicada situación que estamos viviendo” y destacó el refuerzo del sistema de salud con la llegada de 28 profesionales de distintas disciplinas, tanto de la Capital como enviados por la Nación, para trabajar con el equipo local.

Apoyo nacional

“La Nación está a disposición de la Provincia, el Municipio y la comunidad”, expresó el subsecretario de Estrategias Sanitarias de la Nación, Alejandro Costa.

“Desde hace una semana venimos trabajando en esta zona, fundamentalmente en el fortalecimiento permanente del sistema sanitario para la atención a la comunidad, con gran acento en lo preventivo y para que el sistema esté a la altura de las circunstancias frente a una amenaza común, como es el coronavirus”, dijo.

El funcionario nacional aseguró que “los esfuerzos en esta nueva etapa de la gestión sanitaria provincial siguen a disposición y redoblando la tarea conjunta en beneficio de la población, por pedido del ministro González García y el presidente Alberto Fernández”.

El nuevo gerente

El nuevo gerente del hospital San Vicente de Paul, Guido Flores, es un médico sanitarista. Dijo que regresa al departamento Orán luego de 16 años y recordó que hace más de 20 fue director de la zona sanitaria. “Me enorgullece que el Ministro haya pensado en mí para conducir los destinos de este hospital, conjuntamente con toda la población, que debe entender que la pandemia es una problemática que involucra a todos”, expresó.

Destacó que el compromiso demostrado por las autoridades del Ministerio de Salud Pública es fundamental. “Si bien asumió hace dos días, el Ministro sabe cuál es la situación como si hubiera estado acá. Con esta presencia, la población siente que está acompañada por el Gobierno”.

También dijo que “esta zona está muy diezmada, tenemos personal de salud infectado, pero con el refuerzo de profesionales las necesidades se irán cubriendo, porque necesitamos actuar rápido, no podemos relajarnos”.

Finalmente, Flores expresó: “estuve 20 días internado, afectado por el coronavirus, salí de alta y ante el pedido del Ministro no dudé en aceptar el desafío”.

Flores asumió en un acto que se desarrolló en la Municipalidad de Orán, en el que participaron, además, el secretario de Servicios de Salud, Sergio Humacata; la secretaria de Gestión Administrativa, Marcela Tula; la secretaria de Desarrollo Organizacional, Verónica Guzmán y la directora del Centro Regional de Hemoterapia, Betina Saracino, entre otros funcionarios.