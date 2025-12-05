Pese al alerta sanitaria, no hubo casos nuevos de sarampión en Salta

Pese al alerta sanitaria emitida a nivel nacional tras detectarse un clúster de cuatro viajeros infectados que recorrieron rutas salteñas a mediados de noviembre, el Ministerio de Salud Pública confirmó que no se registraron casos de sarampión en la provincia.

La Dirección General de Coordinación Epidemiológica informó que, según el último relevamiento, que va desde el 16 al 22 de noviembre, no hubo casos sospechosos ni confirmados en Salta. Sin embargo, el tránsito de los cuatro viajeros no vacunados obligó a reforzar la vigilancia epidemiológica en todo el territorio.

Según la investigación nacional, los infectados habían ingresado al país por el paso Yacuiba–Profesor Salvador Mazza y viajaron hacia Buenos Aires y Uruguay utilizando dos servicios de transporte que atravesaron distintos puntos de Salta.

Salud Pública reiteró que el sarampión es altamente contagioso pero prevenible con vacunación. Se recomendó revisar el carnet: una dosis de Triple Viral para niños de 12 meses a 4 años, dos dosis para mayores de 5 años y adultos nacidos después de 1965, mientras que quienes nacieron antes se consideran inmunes.

Ante fiebre alta y erupciones, se solicita consultar de inmediato y evitar el contacto con otras personas.





