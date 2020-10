Otra vez un "influencer" causa polémica cuando dijo que los gordos "no venden"

Se trata de "Uki Deane", quien generó polémica por un mensaje discriminatorio al decir: “Yo pongo un gordo y no me vende la marca”. Repudio en las redes sociales.

"Uki Deane" es uno de esos influencer virales de las redes sociales que logró conseguir miles de seguidores por su extraño sentido del humor. Sin embargo en las últimas horas una de sus acciones fue producto de repudio, polémica y fue acusado de gordofóbico.

Según indica el sitio Diario Show, este influencer de 30 años alcanzó popularidad durante la cuarentena cuando se hizo aún más conocido por su vida de "gaucho". Hasta logró instalar frases propias como "Dean Machine", "Gaucho of the Pampas" y "Sexiness in da club", pero sus seguidores le salieron al cruce luego de una serie de peculiares historias en Instagram.

"Busco hombres que sean modelos en Buenos Aires para hacer una sesión de fotos", rezaba una placa junto con el nombre de su marca de mallas. Minutos después, el influencer agregó: "Necesito hombres que estén trabaditos. Yo sé que muchos de ustedes se consideran modelos pero no son modelos. Yo me considero modelo pero no soy modelo tampoco".

"Uki Deane":

Por las historias que publicó en Instagram pic.twitter.com/oOyOwkDWGg — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 15, 2020

Ante los mensajes que comenzó a recibir de los seguidores, muchos de ellos cuestionandoló, este muchacho quiso aclarar: "Para los que me put... y me dicen 'Uki, siglo XXI, tenés que ser más inclusivo' ¿quieren que les diga algo? Yo pongo a un gordo y no me vende la marca, pongo a un pibe sexy y me vende. Entonces entre el gordo, y el pibe sexy prefiero poner al pibe sexy porque vendo".

La repercusión de su búsqueda de modelos "sexies" fue tanta que su nombre se volvió trending topic en Twitter donde miles de usuarios criticaron sus expresiones y hasta lo acusaron de discriminar a la gente con sobrepeso. Del mismo modo, este chico perdió 10.000 seguidores quienes rechazaron sus expresiones.