Elecciones en Salta: El FdT aspira a ganar las legislativas y acceder al gobierno en 2023

En el marco de un nuevo año electoral, Gonzalo Quilodrán, director de ENACOM y referente del Frente de Todos en Salta, en diálogo con InformateSalta, señaló que “tienen una enorme posibilidad de ser competitivos y de ganar no solo esta elección intermedia sino de acceder al gobierno”.

En la oportunidad, sostuvo que es fundamental trabajar en el marco de la unidad. “Sabemos que es un frente que tiene la composición y la particularidad que hay diferentes partidos políticos, movimientos sociales, organizaciones sindicales, bajo la clara conducción de Alberto Fernández, y Cristina Fernández”.

El dirigente sostuvo que están trabajando en la construcción de una alternativa de gobierno de poder real para los salteños. “Nosotros en principio trabajamos con los que defienden el proyecto nacional no solo en las buenas, sino principalmente en las malas”, dijo.

El funcionario nacional indicó que el objetivo del FdT es transformar la realidad y conducir los destinos de la provincia a un rumbo claro y conciso que genere oportunidades y empleo. “Queremos un plan de gobierno que hoy no lo vemos, y eso se hace con convicciones con planificación y con un trabajo coordinado”

El ex candidato a intendente sostuvo que la principal bandera es el diálogo y la unidad, que va más allá de cualquier nombre propio. “En lo particular voy a seguir trabajando y a militar pensando en ese objetivo, en un armado electoral que priorice la coherencia, que priorice la unidad, y que tenga bien en claro cuales son los objetivos y las metas no en la elección de 2021, sino pensando en ser una alternativa de gobierno para 2023”.

Tampoco descartó una posible candidatura. “No puedo descartar nada, mi principal rol es de ser un militante de la unidad, voy a recorrer la provincia en ese sentido”

En el mismo sentido, destacó que el Frente de Todos tiene la particularidad no solo de ser oficialismo a nivel nacional, sino de tener concejales en los 60 municipios, una enorme cantidad de intendentes que accedieron a esa responsabilidad siendo parte del frente y también una activa participación en sus bloques tanto en la cámaras de Diputados como Senadores de la provincia, como en el Congreso.

Por último, se mostró en contra de adelantar las elecciones provinciales. “Salta se pierde una extraordinaria oportunidad de facilitar la vida al electorado de que en un solo comicios, pueda elegir sus autoridades nacionales y provinciales, la verdad que creo que la decisión del gobierno provincial echa por tierra los fundamentos que en su momento esgrimieron vinculadas a una cuestión sanitaria y económica”, concluyó.