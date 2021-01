Video: "Elif", la interminable novela turca, llega a su fin

Elif, la novela turca de las tarde de Telefe -que tuvo su estreno en agosto del 2017-, llegará este viernes a su fin luego de más de 900 episodios.

Así. los televidentes serán testigos del final del camino de drama y sufrimiento encarnado en la pequeña protagonista, interpretada por Isabella Damla Güvenilir, actualmente de 12 años y quien pasó la mitad de su vida frente a cámaras (nació en 2009).

Después de 3 años y medio ininterrumpidos, y más de 900 capítulos emitidos, este VIERNES finaliza #Elif por @telefe pic.twitter.com/PxYqwNMHVq — Real Time Rating 📈 (@RealTimeRating) January 19, 2021

De esta forma, su protagonista, la joven actriz Isabella Damla Güvenilir, brindó una entrevista a Corta por Lozano desde Estambul, y contó cómo vive con la fama que ganó gracias a esa ficción.

“¡Muchas gracias! No sé mucho, pero sé algunas palabras de español”, dijo, luego de saludar a Vero Lozano con un “hola, ¿cómo estás?”. “Desde que soy muy chica me gusta el español. Por eso ser vista en Argentina es un honor”, arrancó Isabella, un tanto risueña.

Vestida como una verdadera princesa de cuentos de hadas (lucía un hermoso vestido blanco con tul y una tiara en su cabeza) contó que es una buena alumna, que le encanta tocar el piano, bailar y que sus padres, como a muchos nenes, no la dejan usar TikTok.

Dado que una de las características de su personaje es su fácil llanto, la joven manifestó que en eso es muy diferente a Elif. “Ella siempre está llorando, pero en la vida real yo no soy de llorar”, se sinceró, con una sonrisa.

En otro pasaje de la entrevista, la niña habló de cómo vive la pandemia, y allí relató cuales son las reglas que deben seguir los más pequeños. “Los chicos tienen permitido salir desde las doce a las cuatro de la tarde y todas las clases son online. A pesar de eso a mí me está yendo muy bien en la escuela y les aconsejó a los chicos que sigan en la escuela aunque las clases sean virtuales y todo sea más difícil”, destacó.

Por último, confesó que gracias a la tira, es reconocida en todo el mundo y que sus fans no dudan en acercase a ella para demostrarle su amor. “La serie fue vendida a 52 países. Hay muchos lugares a los que vamos de vacaciones donde la gente me reconoce y me pide fotos. La gente no solo es fanática, siento que me quieren y siento que estoy rodeado de una gran familia que me da amor”, finalizó.