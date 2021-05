Sergio Maza, analizó el empate: “A pesar de todo pudimos haberlo ganado”

Gimnasia y Tiro empató ante el candidato Chaco For Ever 1 a 1 y tuvo cerca de dar el batacazo de la fecha, en el cabezazo de Birge, pero quedó en las manos del arquero de Chaco. La próxima semana visitará a Racing de Córdoba.

Luego del empate el técnico Sergio Maza, en dialogo con InformateSalta asumió la responsabilidad de planteo táctico y destacó al rival. "La verdad que no jugamos bien. La responsabilidad es mía, plantee mal el partido. Los jugadores hicieron lo que le pedí y evidentemente lo que le pedí estaba mal. En frente estaba un candidato”, dijo.

Siguió hablando sobre el bajo nivel del equipo y rescató la actitud del equipo. “Lo que cambio en el segundo tiempo es la actitud, en el primer tiempo estuvimos imprecisos y el esquema no sentó bien, hoy. A pesar de todo pudimos haberlo ganado y no se dio. Pero se sumó, no es la versión que queremos, pero rescato el esfuerzo”, aseguró. El técnico asumió que el planteo no fue el adecuado y habló sobre el próximo rival.

”Me equivoqué en el planteo. Ahora hay que trabajar para afrontar otro partido más difícil, frente a Racing de Córdoba, como son todos”, dijo.

También se refirió a los cinco cambios que hizo en el segundo tiempo. “Los cambios son para dar soluciones, se buscó tener la pelota, estar precisos y lo encontramos. Pudimos lastimar y podríamos haber ganado. Pero en lo personal, creo que erré. Esto es fútbol y yo estoy acá para eso. Hay que trabajar en la semana”, finalizó.