¿Quién es Mica Ramos?: Conocé a la influencer salteña sin fronteras que eligen las marcas internacionales

“Darle para adelante con todo es la clave”, es lo que dice la joven salteña de 24 años que actualmente se encuentra en las paradisíacas playas de Tulum, México. Con actitud, belleza y metas claras, Micaela Ramos Fernández avanza a pasos agigantados en su carrera como modelo y actriz.

Desde la adolescencia fue perfeccionándose en el modelaje, motivo que la llevó a viajar y asentarse primero en Córdoba y luego en Buenos Aires, donde exploró también su faceta como actriz. “Me impulsa que me animo a todo, me gusta arrancar como sea, aunque no sea fácil”, comentó la modelo ante una emisora de Rosario de Lerma.

En su balance, Mica cuenta que todo se logra a base de sacrificio: “Hay que dejar de hacer cosas para adquirir conducta. Saber que a veces hay que dejar atrás a la familia, a los afectos: está bueno superarse pero tiene sus sacrificios”, dijo.

Sin dudas el estrellato de Mica se vio impulsado también por la pandemia ya que pudo avanzar en convenios con marcas internacionales como Maybelline , Kit Kat, OGX, Bioexel , Ampk protein, entre otras, que le permitieron crear contenido y potenciar su marca personal.

“Actualmente me encuentro viendo un momento profesional increíble y desarrollándome como actriz y modelo”, dice Mica que ostenta más de 26 mil seguidores.

Mirá sus mejores fotos: