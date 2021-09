Caso Rangeón: “Si la madre necesita compañía, que paguen un acompañante”

Los defensores del representante de modelos Pablo Rangeón, apelaron la denegatoria de prisión domiciliaria. Esa presentación será remitida a la Sala IV del Tribunal de Impugnación, cuya resolución estará a cargo del juez Luciano Martini.

InformateSalta dialogó con Sandra Domene, abogada querellante, quien explicó que “al presentarse la apelación, se tienen que elevar el legajo, el expediente a la sede del tribunal y hasta que se resuelva el incidente queda en suspensión. Solo dejan de correr los plazos procesales por un lapso de tiempo hasta que la documentación tenga una resolución del tribunal de impugnación intervinientes y continúen”.

La defensa de Rangeón interpuso un recurso de apelación contra una resolución que rechazó un nuevo pedido de prisión domiciliaria. El Poder Judicial informó que esto interrumpe la elevación a juicio hasta tanto el recurso sea resuelto y la causa sea devuelta al juzgado de origen

“Creemos que nada obsta porque no han cambiado las circunstancias primarias sobre el hecho. Rangeón no es ni enfermero ni asistente terapéutico. Si lo que requiere la madre es compañía se puede abonar un acompañante. También la pueden acompañar los nietos quienes tienen la obligación de asumir la responsabilidad ante la abuela, así como tienen derechos hereditarios, tienen obligaciones”, señaló.

Domene recordó que en un primero momento fueron siete víctimas las que denunciaron de manera formal, “Seis continúan y una solicitó ser citada en la audiencia de debate pero no continuar como acusadora por cuestiones muy personales. Siempre se estuvo revictimizando a la víctima, si se habla de abusos no se puede centrar el argumento en si había o no relación sentimental porque más allá de esa relación, el abuso es un abuso”.

El próximo viernes se retomarían las actuaciones en la sede del juzgado de garantía “a los efectos de remitir la correspondiente vista al señor defensor para que se oponga o no, y a partir de allí pasa a intervenir el tribunal de juicio que salga sorteado”, indicó Domene.