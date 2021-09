La dura respuesta de Aníbal Fernández a Elisa Carrió: “Es una señora sucia en todo sentido”

El nuevo ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, le contestó hoy a la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, quien lo había acusado de ”conocer a todas las mafias porque es parte de ellas”. Al ser consultado sobre esas declaraciones, Fernández la vinculó con la denominada Mesa Judicial durante el gobierno de Mauricio Macri y dijo: “Es una señora sucia en todo sentido”.

Durante una breve conferencia de prensa en la sede de la cartera que lidera desde ayer, en reemplazo de Sabina Frederic, resaltó: “Esta mujer, ¿por qué me viene a buscar a mí? Y bueno, mientras yo estaba en un lugar de sombra no molestaba a nadie, no le parecía importante u oportuno buscar pegarme en los tobillos”.

Así Fernández respondió a los dichos de Carrió de anoche, cuando se refirió al reemplazante en la cartera de Seguridad tras la crisis institucional que se desató la semana pasada en el Gobierno por la renuncia masiva de funcionarios debido a la derrota en las primarias, y que ella consideró “un golpe de palacio”. Ahora, con la jura de los nuevos funcionarios, la también integrante de la colación opositora Juntos por el Cambio (JxC) cuestionó la incorporación de Aníbal Fernández y Juan Manzur en el gabinete de Alberto Fernández.

“Lo de Aníbal Fernández es como la vuelta de un monstruo alicaído. Él conoce todas las mafias, yo sostengo que es parte”, manifestó Carrió a TN, y agregó: “Pacta con los narcos o con los piratas para que haya paz”. Debido a eso, estimó, es que “retiran Gendarmería” de la villa 1-11-14.