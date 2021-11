“Mi padre está vivo de milagro”, una mujer denuncia abandono de persona en el PAMI

El padre de Eulalia Barrionuevo tiene 84 años, diabetes e hipertensión. El hombre necesita ser internado, pero el PAMI no le consigue una cama denunció la hija en diálogo con TelefeSalta.

“Mi padre está en Cerrillos, desde el 28 de octubre estamos pidiendo una cama para que lo internen, está con depresión profunda. El PAMI no se hizo cargo, fuimos muchas veces”, comentó la mujer que agregó que diversos profesionales no la quieren recibir, mientras que los que si la reciben no le dan una solución.

La salud del hombre se encuentra en un estado delicado, la mujer aseguró que: “mi padre está vivo de milagro”, ya que desde que se encuentra enfermo “no come nada”. Por esto es que en varias oportunidades “lo recibieron en el Hospital de Cerrillos”, pero buscan que sea atendido por el PAMI para mejorar su estado de salud.