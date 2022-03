Tapó los oídos a su amigo que tiene autismo para que se concentre con la tarea

Un niño tuvo un gesto enorme con su amigo Camilo, quien tiene autismo. Ocurrió en el Colegio Don Bosco, de la ciudad de San Juan.

Según se informó, en el aula, "Jerónimo decidió dejar de lado su tarea para taparle los oídos a Camilo y hacer que, de esa manera, el ruido ambiente no lo moleste y pueda concentrarse”.

Desde la institución educativa destacaron "la empatía como puente para unir la comprensión y el amor al otro".

Fabio, el papá de Camilo, explicó que su hijo "tiene una condición de autismo, se lo diagnosticaron en diciembre. Es sensible a los ruidos y los cambios, pero siempre hay ángeles que se nos ponen en el camino".

"No me sorprendió la noticia, Jero es muy abierto y compañero. Cuando le pregunté, me dijo: ´los nenes hacen mucho ruido y el necesita concentrarse para hacer la tarea y por eso le tapo los oídos´", contó la mamá de Jerónimo.

"Es la pureza que los chicos llevan adentro, son ángeles de los que debemos aprender. A los adultos nos faltan valores, empatía y respeto, ellos entendieron todo", concluyó Fabio.