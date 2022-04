Ticket polémico: la exorbitante suma que pagó una pareja en un almuerzo

Les “arrancaron la cabeza”. Eso fue lo que sintió una pareja luego de almorzar en un restaurante durante el fin de semana largo. Los comensales se indignaron que el exorbitante ticket que pagaron y decidieron compartirlo en televisión.

El caso se conoció gracias a Aldo "El Lagarto" Guizzardi", el conductor de El Doce TV que recibió una foto de la cuenta y lo mostró a sus televidentes.

El hecho ocurrió en un restaurante de la zona del Camino del Cuadrado, que Salsipuedes con La Falda, en Córdoba.

Según le contaron en El Show del Lagarto, los comensales tuvieron un gran desagrado cuando recibieron el ticket por más de 7.000 pesos. Y eso que no pidieron vino ni gaseosas.

Los clientes eran de Córdoba capital y decidieron aprovechar la Semana Santa para disfrutar de las sierras y un mediodía, al elegir el lugar para almorzar, no pensaron que sufrirían semejante golpe al bolsillo.

Según el detalle de la cuenta, pagaron 2.400 una porción de matambre de cerdo con papas, 2.740 la entraña con papás rústicas, 1.040 pesos una provoleta, 790 una jarra de limonada y 300 por un pastel de manzana. Lo que da un total de $7.270 por un almuerzo para dos.

"Yo no quiero mencionar al lugar para darle la chance de que mejore. Esta pareja no vuelve más, no tiene sentido perder clientes", sostuvo el Lagarto.

Y si bien está historia sobresalió, de inmediato comenzaron a llegar otras quejas de cliente por las elevadas sumas que les cobraron restaurantes en el último tiempo. Por ejemplo, un televidente contó que pagó $3.600 por tres flanes, es decir, 1200 pesos cada uno. /Crónica

MIRÁ LA FOTO: