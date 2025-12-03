Salteños indignados por la asunción de Pablo López: “No tiene vergüenza”

Este miércoles asumió su segundo mandato Pablo López, el concejal que fue expulsado hace sólo unos meses tras ser denunciado por violencia.

A través de las redes sociales, los salteños se expresaron sobre la decisión del concejal de asumir en lugar de dar un paso al costado.

“Cada vez me desilusiona más”, “Viva la joda 😂😂😂”, “No hay límites...no tienen vergüenza???”, fueron los primero comentarios en aparecer en las redes sociales de InformateSalta sobre la posición del edil.

Otro usuario comentó: “Por las que salga electo NO DEBERÍA ASUMIR....POR RESPETO A LA SOCIEDAD, POR RESPETO AL LUGAR QUE ESTA OCUPANDO.....cada vez más incapaces todos los representantes. Qué vergüenza”.

“Juaa juaaa que joda ese chango”, “Que cara dura”, comentaron otros usuarios de Instagram.