Una pareja vio en la calle a una mujer llevando en moto a su hijita con discapacidad y le regalaron su auto

Hay historias increíbles. Una de ellas le sucedió a Tania Montenegro, una mujer de Misiones que tiene una hija con discapacidad motriz y que hace pocos días vivió algo que le cambió totalmente la vida. La mujer contó la historia en su muro de Facebook y se viralizó.

Era el 28 de junio y la mujer debía llevar a su hija Valentina a la escuela. La niña posee una discapacidad motriz que le dificulta el caminar, por lo que se moviliza con andadores ortopédicos. A pesar de ello, Tania logra llevarla todos los días en una moto.

Pero ese día sucedió algo muy extraño. Al llegar, Valentina no se quiso quedar en la escuela. “Al llegar pasa algo muy raro, algo que me sorprende, mi nena no se quiso quedar. No comprendía porque si ella siempre se queda contenta en el jardín, a fin de esto y aún sin comprender el llanto de mi bebé, decidí volver a mi casa con ella. Salí del jardín con ella alzada y su andador en el otro brazo, cruce la calle, acomode el andador en la moto mientras Valentina esperaba sentada en un murito, senté a Valentina, me coloque el casco y salí despacito con ella charlando buscando el motivo de su berrinche. Al avanzar dos cuadras escucho el llamado de una mujer, freno la moto y una mujer me dice ¿Podemos hacerte una pregunta?”, explicó, según el sitio Misiones On Line.

Tania frenó, creyó que a lo sumo le iban a preguntar por una dirección por lo que se sacó el casco para escuchar lo que quería la misteriosa mujer y su acompañante, un hombre que iba con ella. Y las primeras palabras la sorprendieron.

“¿Qué decís si te cambio el auto por la moto? Yo rápidamente respondo, no señor disculpe no tengo plata a lo que rápidamente este hombre me contesta: ’no te estoy pidiendo plata, te vimos con tu bebé y queremos regalarte el auto para que andes con ella’”. Tania no lo podía creer.

“Mi corazón en ese momento se desprendió de mi cuerpo, mi cerebro dejo de procesar y dejé de comprender lo que estaba pasando, no lo podía creer.. hoy hace 6 días firmé los papeles de MI AUTO..”, manifestó y agregó: “Un auto, más allá que un bien material es la comodidad de mi hija… Estás personas no me dieron simplemente un auto, estás personas me cambiaron la vida, para mí no es un auto, es dejar de andar con mi bebé en colectivos llenos de gente, es dejar de cargar 25 kg en mis brazos, es que mi hija no se moje, no pase frío y no pase calor cuando tenga que ir a los turnos en el hospital, le dieron a ella la posibilidad de ir a conocer lugares nuevas y poder ir cómodos sin miedo… Estás personas que para mí son ángeles que los envío dios para bendecirme me cambiaron la vida.. mi corazón explota de felicidad y no me va a alcanzar la vida para agradecerle esto. Dios los va a bendecir siempre”.