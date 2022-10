Denuncia por discriminación: el Colegio San Francisco iniciará una investigación interna

El representante legal de la institución, Leonardo Palazo, se refirió a la situación que se vivió ayer en uno de los colegios privados de Tartagal. La polémica comenzó cuando una madre denunció que su hija había sido discriminada por tener “mechitas” y por estar maquillada, sin embargo explicó la menor padece rosácea por lo que la piel de su rostro se enrojece naturalmente.

“Estamos totalmente sorprendidos porque no hubo tal maltrato. La comunidad de Tartagal conoce el método educativo que se implementa en el colegio, cada día tratamos de mejorar los modos, dialogar. Todos los padres saben cuál es nuestro reglamento y las normas de convivencia”, dijo en Videotar.

La madre de la menor que habría sufrido maltrato dijo: "Mi hija y yo tenemos rosácea, tenemos la cara roja las dos y no es maquillaje, parecemos payasos, pero no estamos maquilladas, es una enfermedad de la piel. Pero aun así ella no la puede maltratar. Le dijo yo era la madre que le permitía quemar etapas, eso es problema mío, no la mando a mi hija para que la juzguen al colegio, sino para que impartan conocimientos”.

Palazo sostuvo que reafirmó que no hubo maltrato, que la vicerrectora acusada realizó una observación sobre la norma de convivencia, “no sabemos por qué fue mal interpretada como maltrato. Ante la advertencia verbal y ante los dichos de su hija decidieron venir y comentarnos y hablar con los medios”.

El representante legal agregó: “Esto no tiene muchos fundamentos. Tenemos tantos alumnos y no hay ningún otro padre sosteniendo lo que dicen. Nuestro Colegio va a hacer una investigación interna sobre lo que ellos han dicho”.