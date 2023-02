"Mi novio es muy celoso", confesó, y apareció muerta a balazos: el hombre está prófugo

El barrio Zavaleta de Barracas se encuentra consternado después de que Ferni Cristina Ayala Palacios, de 28 años, fuera asesinada a balazos en su propia casa. La joven fue encontrada sin vida por su hermana, Clara, el lunes a la madrugada en el primer piso de la casa de Esteban Rojas, su pareja y principal sospechoso del crimen. La madre de la víctima, que pidió justicia para su hija, aseguró que el novio de la joven era “muy celoso” y que ella misma había experimentado el obsesivo control que ejercía sobre su hija.

“Sabía que le controlaba el teléfono y ella por eso a veces no contestaba o tardaba en contestar. Un día hablé con ella de eso y me dijo que se quería a ir España”, contó la madre de Ferni. La mujer también reveló que su hija le había dicho días antes del ataque que su novio era “muy celoso” y que no podía soportarlo más.

Ferni, madre de un niño de 10 años fruto de una relación anterior, convivía desde hacía siete meses con Rojas, quien ya tenía antecedentes por violencia de género. Según la madre de la víctima, había intentado persuadir a su hija para que dejara la relación, pero Ferni estaba enamorada y pensaba que Rojas podía cambiar.

El asesinato de Ferni ha conmocionado a su familia y a la comunidad del barrio Zavaleta, que han manifestado su indignación ante este nuevo femicidio. La madre de Ferni ha pedido la colaboración de la gente para poder hallar al culpable: “Ojalá que lo encuentren pronto. Les pido a todos que avisen si saben algo, que si no quieren dar nombre que no lo hagan, pero que avisen”.

Esteban Rojas, el principal sospechoso del femicidio, tiene orden de captura nacional e internacional y ya se ha dispuesto una recompensa para quienes aporten datos fehacientes de su paradero. La madre de Ferni incluso ha mandado fotos a Paraguay, país de origen de Rojas, para intentar encontrar al asesino de su hija.

El último mensaje de la víctima

El 19 de febrero, horas antes de su muerte, Ferni subió una foto en su cuenta de Facebook con su pareja, Esteban Rojas, a quien hoy se lo busca como el principal sospechoso por su asesinato. “Amorcito”, escribió en su posteo.

Con una corta dedicatoria y un emoticón, Ferni Ayala compartió su último posteo en su cuenta de Facebook en donde se la ve con su novio. El 31 de enero de 2023, hace tan solo algunos días, también había compartido fotos de la pareja de vacaciones en el acuario de Mar del Plata.