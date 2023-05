Así se desarrollan los comicios en San Juan y Tierra del Fuego

Los comicios no solamente se desarrollan en nuestra provincia, sino que las elecciones también se están realizando en: San Juan y Tierra del Fuego; en donde ya votaron casi todos los principales candidatos.

En Tierra del Fuego se elegirá por un nuevo gobernador, mientras que en la provincia cuyana sólo se podrá votar por intendentes y legisladores. Cabe recordar que el pasado martes, la Corte Suprema de Justicia resolvió la suspensión de las elecciones de Tucumán y San Juan, en donde los mandatarios provinciales se postulaban para ser reelectos.

Mientras que en la vecina provincia tucumana se optó por cancelar los comicios, por el lado de San Juan, la postura fue distinta, si bien no elegirán este domingo a su próximo gobernador y vicegobernador, se tomó la decisión de que se haga para 17 diputados proporcionales, 19 diputados departamentales y 19 intendentes departamentales con sus respectivos concejales.

Además, existe un detalle curioso que no puede pasarse por alto: las boletas con las que se encontraron los sanjuaninos en el cuarto oscuro ya estaban impresas antes del fallo de la Corte, por lo que tienen a las figuras de gobernador y vice. Sin embargo, sólo se contarán los votos a intendentes, concejales y diputados en todos los departamentos.

“Es un día raro donde no se elige a la fórmula que representa un proyecto para San Juan. Y todo por un capricho”, aseguró José Luis Gioja, uno de los candidatos a gobernador por el Frente San Juan por Todos.

En la localidad de Pocito, a 10 kilómetros de la capital cuyana, votó el actual mandatario Sergio Uñac, quien coincidió con Gioja en cuanto a que se trata de un domingo "raro". "Hemos cumplido el fallo, aunque no lo compartimos. Es un hecho inédito, pero somos respetuosos de lo que dijo la Corte". Advirtió que el miércoles enviará la respuesta al requerimiento que le hicieron desde la Corte y luego habrá que esperar para saber si "sólo fue una suspensión o me sacaron del campeonato". Los más cercanos al actual gobernador dan por hecho que no le permitirán participar y ya hablan de sus posibles reemplazantes, entre los que figura su hermano Rubén Uñac que, al igual que él, supo ser vicegobernador de Gioja.

Asimismo, Uñac ratificó que la Constitución lo habilita a competir por un período más de gestión, a pesar del fallo de la justicia que le impidió participar en los comicios.

Por su parte, el candidato a intendente de San Juan por parte de la agrupación “San Juan por todos”, Carlos Lorenzo, emitió su voto y aprovechó para denunciar de manera formal en el Tribunal Electoral Provincial la falta de votos.

“Enunciamos sustracción de boletas del candidato a intendente por la Capital, por la LISTA 013 Carlos Lorenzo en distintas mesas de la Capital”, aseguró el aspirante a jefe capitalino.

En tanto que, Sergio Vallejos, candidato a gobernador de San Juan por Evolución Liberal, aseguró que “desgraciadamente vamos a tener que movernos a nuestro búnker a preparar una denuncia penal por faltante de votos de nuestro partido. Es gravísimo porque es en el 90% de las urnas y en toda la provincia”, agregó.

“Deberá accionar en el Tribunal Electoral que aparentemente contrató una empresa que al parecer no ha dado las garantías de que los 90 mil votos que entregamos vayan dentro de las urnas”, manifestó el postulante a mandatario provincial.

Otro de los candidatos a gobernador, Marcelo Arancibia de Juntos por el Cambio, emitió su sufragio en compañía del candidato a vicegobernador, Oscar Marconi y el candidato a Diputado Proporcional, Diego Seguí.

“Quiero pedirles que vayan masivamente a votar. Es su participación la que va a vencer el capricho de una persona que hoy nos ha impedido decidir el futuro gobierno de San Juan. Ese momento va a llegar y recordaremos esta jornada como el primer paso para la construcción de una nueva democracia”, sostuvo el aspirante a mandatario provincial.

Y agregó: “En lo personal estoy muy confiado porque nadie está por encima de la Constitución y por encima del pueblo. Les pido a los sanjuaninos que metan el voto completo a la urna que es la más soberana de todos los sanjuaninos”.

Tierra del Fuego

La vicegobernadora Mónica Urquiza, quien acompaña a Gustavo Melella, emitió su voto al mediodía en Río Grande y aseguró que las elecciones en Tierra del Fuego se desarrollan “con normalidad”.

En Ushuaia votó Héctor Stefani, uno de los candidatos de la oposición, que compite con el sello del Pro, escindido de Juntos por el Cambio que comanda Pablo Blanco. Tuvo el apoyo de Horacio Rodríguez Larreta, mientras que Blanco, en su fórmula con Federico Frigerio, contó con el respaldo de un trío de dirigentes no siempre afines entre ellos, en el terreno nacional: Patricia Bullrich, Gerardo Morales y María Eugenia Vidal.

Paulino Rossi, su compañero de fórmula y ex funcionario de Gustavo Melella, votará por la tarde en Río Grande, la ciudad más poblada de la provincia. Aspiran a tener el segundo lugar al imponerse sobre la fórmula del histórico líder radical local.

Pablo Blanco, aspirante a gobernador de Tierra del Fuego por Juntos por el Cambio, participó de los comicios este domingo y remarcó que protagonizó una campaña “corta e intensa”.

“Creemos haber hecho todo lo que estuvo a nuestro alcance. La gente da su veredicto con el voto hoy”, afirmó el senador nacional.

En tanto que Andrea Almirón de Pauli, precandidata a gobernadora de la provincia de Tierra del Fuego por Republicanos Unidos, también votó pasadas las 9 de la mañana.

La aspirante a mandataria provincial, en representación de Javier Milei en este distrito, se mostró optimista a través de sus redes sociales. “Feliz. Día histórico”, publicó a través de sus redes.

Por otra parte, el actual gobernador de la provincia de Tierra del Fuego y candidato a la reelección, Gustavo Melella, ya emitió su voto. “Yo no creo en la grieta. Eso es un negocio para unos pocos”, fueron las primeras palabras del mandatario provincial.

“Para nosotros en Tierra del Fuego no hay grieta, y ustedes lo pueden ver en nuestra lista de legisladores. En la provincia hemos recuperado la paz social, la paz política y eso se vio en estas elecciones. Fue un proceso electoral corto, pero con mucha tranquilidad. Hay mucho respeto”, aseguró Melella.