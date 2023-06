Cuál es el punto flojo de tu signo

ARIES: Los puntos débiles de los Aries son su orgullo y la pérdida del control.

Los Aries son muy ambiciosos y temen no estar a la altura de sus expectativas. Son unos buenos estudiantes y buenos trabajadores, se esfuerzan toda su vida para ser perfectos. Se exigen a sí mismos al máximo, porque tienen miedo de no ser respetados y de quedarse en mediocres. Necesitan visceralmente controlar todo en la vida y llegar a lo más alto. De lo contrario no pueden vivir tranquilos. Se fustigan.

TAURO: Los puntos débiles de los Tauro son su testarudez y la inseguridad.

Son tan pesados que tienen miedo de cansar a la gente y que los manden a paseo de lo pesados que se ponen, porque saben que dejan de razonar y se obcecan con las cosas sin atender a razones. Pierden el norte, como se suele decir. También les asustan los cambios y salir de su casa, porque se sienten inseguros ante lo desconocido. Les cuesta lanzarse. Suelen ser gente de costumbres, de casa y muy estables.

GÉMINIS: Los puntos débiles de los Géminis son su versatilidad y su falta de responsabilidad.

El hecho de que sean buenos para tantas cosas, les hace no centrarse en nada profundamente y algunos siendo muy válidos, no llegan a nada serio. Por otro lado, tardan en quererse responsabilizar de cosas serias e importantes, pero a la vez esa característica les hace tener un miedo atroz a quedarse solos en la vida. Es una lucha interna que suelen tener.

CÁNCER: Los puntos débiles de los Cáncer son su miedo a los cambios, los celos y su inseguridad afectiva.

Ello les lleva a ser sobre protectores con su familia. Siempre piensan que les va a pasar algo malo. Los celos y sus inseguridades les hace ser posesivos, desconfiados y absorbentes con su pareja, lo cual puede hacer fracasar sus relaciones sentimentales. Los cambios en su vida les crean inseguridad. Se lo tienen que pensar todo mucho.

LEO: Los puntos débiles de los Leo son su impaciencia, es demasiado impulsivo y es demasiado rápido.

Su falta de paciencia puede tomarse por egocentrismo y falta de tolerancia, cuando no es así. Es más bien que quiere hacer las cosas cuanto antes y liquidar los temas. Esto se une a lo impulsivo que es, a la toma de decisiones demasiado apresuradas y a lanzarse a todo sin haber reflexionado adecuadamente. Esta característica le hace parecer egocéntrico, cuando en realidad lo que es es eficiente.

VIRGO: Los puntos débiles de los Virgo son sus manías, su pudor y su hipocondría.

Es un maniático del orden, de la organización, de la alimentación sana, de la limpieza… Pierde demasiado tiempo planificando, en lugar de actuar. Su miedo a las enfermedades le hace ser un obsesivo de la comida sana, el deporte y lo aséptico. Lleva un estilo de vida, que le aleja bastante de la vida mundana, social y divertida, haciéndole parecer raro y anti-social.

LIBRA: Los puntos débiles de los Libra son su inseguridad ante la toma de decisiones, la Justicia mal entendida y el miedo a los enfrentamientos.

Por naturaleza, un Libra necesita analizar bien un tema antes de tomar una decisión. Odia la injusticia y siempre perderá el tiempo que haga falta por analizar y tomar la decisión correcta o emitir el juicio correcto. Por otro lado, son capaces de perderse algo importante o de parecer frívolos, antes de discutir o pelearse con alguien. Lo consideran de mal gusto, de falta de educación y esa persona deja de interesarles para los restos de sus vidas.

ESCORPIO: Los puntos débiles de los Escorpio son inseguros emocionalmente y temen la pérdida de control y el engaño.

Son tremendamente posesivos, celosos y pasionales, por lo que más temen es ser traicionados en el amor. Esconden sus emociones y estudian la manera de manipular la situación, para que el tema o la persona no escape a sus encantos. Son impenetrables e inmutables por fuera, pero en realidad sufren por dentro y tienen miedo de perder el poder sobre los demás en general.

SAGITARIO: Los puntos débiles de los Sagitario son su miedo a la pérdida de libertad, a caer en la ignorancia y su odio a todo lo negativo.

Ellos sólo quieren positivismo y optimismo a su alrededor. Odian a los negativos y manipuladores. No permiten que nadie les coarte y les quite su libertad poniéndoles límites. Piensan que si eso sucede, su vida estará acabada y ya no podrán hacer nada interesante. Siempre leen y estudian cosas nuevas, porque odian a los ignorantes y tienen miedo de perderse algo.

CAPRICORNIO: Los puntos débiles de los Capricornio son su frialdad, su estatismo, ser demasiado caseros y a la falta de dinero.

Toda su vida tratan de tener la mejor formación para ganarse bien la vida y tener una vida super cómoda. Tienen miedo a perder el trabajo y no tener dinero. Su exceso de comodidad les hace perderse un montón de oportunidades de todo tipo y cuando son conscientes de ello, les entra el miedo a perder su juventud y su vida sin haber vivido.

ACUARIO: Su punto débil es caer en la monotonía.

Ellos se caracterizan por estar siempre al día de todo y en especial de las últimas tecnologías e investigaciones. Entonces, su gran temor es no enterarse de las cosas, no poder ser innovadores y creativos. Necesitan hacer cosas nuevas a diario, la monotonía les mata.

PISCIS: Los puntos débiles de los Piscis son su desconexión con la realidad y su miedo a ser abandonados por su pareja.

Ellos son gente curiosa, versátil, que son felices haciendo un montón de cosas, por lo que crean sus propio mundo de felicidad. No les interesan las peleas ni los problemas. El problema es que se crean su burbuja y a veces, pierden la noción de la realidad y desconectan de ella. También les encanta ser amados y se entregan totalmente, por lo que su gran temor es ser abandonados.