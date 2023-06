Abadía, arquero Albo: “Nos llevamos un punto valioso"

El clásico entre Cuervos y Albos en donde empataron sin goles por la fecha 15 del Torneo Federal A, no tuvo tantas emociones salvo las polémicas como el penal que no le cobraron a Central en el primer tiempo o el agarrón que sufrió el lungo defensor Guido Milán por el “Bocha” Rodríguez en un tiro de esquina a favor del Albo.

La página oficial del Albo entrevistó al técnico “Yagui” Forestello donde analizó el desarrolo del juego. “Tenemos que entender que esos 5 minutos antes que termine el primer tiempo o los finales 5 minutos del segundo tiempo nos apretaron más de lo normal, no me gusta, tenemos que intentar generar más situaciones de juego”.

A su turno, el arquero Federico Abadia que de a poco se aseguró el puesto tras la lesión de Federico Cosentino analizó el partido: “A mi punto de vista la más difícil fue la de Magno en el primer tiempo, el partido luchado como todo clásico salimos a ganar y creo que tuvimos las situaciones más claras, no se pudo, estuvimos sólidos y a partir de ahí nos llevamos un punto valioso, vinimos a ganar no se pudo y no hay que perder porque estos partidos son duros y peleados”.

Por otro lado destacó el apoyo del hincha Millonario “Lo del público es normal todo el tiempo nos hace sentir su apoyo, nos banca de parte mía y del grupo agradecerle por el apoyo que ya es normal y solo queda agradecer”.

Para finalizar, habló del próximo partido contra Sarmiento de Resistencia: “ Es un partido durísimo, habrá que descansar y en la semana pensar en lo que es un perseguidor directo asique haremos los posible para quedarnos con los 3 puntos en casa”.