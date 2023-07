Cómo es la bruja de cada signo

Cada mujer esconde una bruja en su interior, la que le recuerda que siempre puede confiar en su inteligencia, su rebeldía y su libertad. Hay mujeres que desde hace mucho tiempo decidieron romper con sus miedos, eso de ser reservadas ya no está en su vocabulario y aprendieron a callar bocas. Son muy sabias, por eso se volvieron una amenaza para muchos, pero las opiniones ajenas no les quitan el sueño. Cada signo del zodiaco entiende de lo que hablo. ¿Qué tan bruja eres según tu signo?

Aries

Tu alma no miente, está llena de fuego, eres imparable, determinada y jamás te ha gustado que otros te hagan las cosas. Sabes que tus capacidades intelectuales son grandiosas y basta con que canalices tu energía para cumplir con cada idea loca que te pasa por la cabeza. Eres dulce, pero un peligro cuando te lo propones, mejor que se cuiden.

Tauro

Es mejor que piensen dos veces antes de molestarte, porque tú no peleas con nadie, pero tus guardianes son capaces de sacudir a quien sea con tal de defenderte. Es la tierra la que está de tu lado, tienes una conexión increíble con las hierbas y todo lo que tenga que ver con pociones. Eres la bruja del bosque, se te da de manera muy natural.

Géminis

En tu corazón no hay maldad, la gente de tu alrededor puede estar tranquila porque jamás utilizarías tu instinto de bruja para lastimar. Al contrario, siempre que tienes la oportunidad ayudas a quien lo necesita. Te gusta trabajar muy duro y no dudas en compartir tu éxito con la gente que amas. Ese es tu destino, tu luz se vuelve una guía para quien lo necesita.

Cáncer

Es mejor que no te subestimen. Por lo regular, la gente suele confundir tu sensibilidad con ser permisiva, pero están lejos de la verdad. El hecho de que las lágrimas te corran por el rostro cuando algo te conmueve o te hiere, no significa que seas dejada. El Universo y la fuerza de la Luna siempre te acompañan, basta con que pidas algo para que se te cumpla.

Leo

Quizás es tu lado compasivo el que no te permite ensuciarte con la negatividad de otros. En definitiva, hay gente muy cruel que sólo quiere criticarte, pero no pierdes el tiempo. Eres hechizante, tu energía se siente desde el primer intercambio de miradas. Sin embargo, deben tener cuidado, porque con la misma intensidad que brillas también derrotas.

Virgo

Pese a que parece que todo el tiempo estás enfocada en lo material, Virgo, la realidad es que en tu corazón hay demasiada sencillez y disfrutas de las pequeñas cosas que te ofrece la naturaleza. De hecho, los animales siempre están de tu lado, tienes una conexión muy especial con la naturaleza, eres como un hada, impredecible cuando se trata de magia.

Libra

Detrás de tu bondad, tus buenos consejos y la empatía que sientes por los demás, se esconde una de las brujas más genuinas. Eres de las que honran lo artesanal, te gusta experimentar todo aquello que te conecte con la madre tierra. Los aromas, los colores, las hojas de los árboles, ahí está tu magia. Para ti todo tiene una intención, a veces, es linda y otras veces temible.

Escorpio

En lo más profundo de tus emociones habita una bruja misteriosa, impulsiva, decidida y muy liberal. No hay duda de que naciste con un don especial, lo percibes todo, rara vez tu intuición se equivoca y es por eso que te vas cuando no sientes una buena vibra en el ambiente. Tu espíritu es sanador, pero también muy valiente, no te asusta nada.

Sagitario

Para ti la vida es hoy, no eres de esas que deja las cosas para después, porque sabes que en un abrir y cerrar de ojos todo puede cambiar. Son tus cinco sentidos los que siempre están alerta, se han convertido en un escudo difícil de romper. Te anticipas, detectas peligros, pero también buenos momentos. Sabes cuándo hay que salir huyendo y no lo piensas.

Capricornio

La calma es tu mayor don, Capri, no eres de las que pierde la cabeza en un momento de tensión. Eres la bruja que es capaz de sobrevivir en medio del caos, porque tienes la suficiente inteligencia para encontrar la solución a todo. Cuando alguien recurre a ti le das los mejores consejos, no juzgas y además confías en que todos tienen derecho a volver a empezar.

Acuario

Una bruja privilegiada, inteligente, soñadora y al mismo tiempo auténtica, esa eres tú. Acuario, nunca ha sido tu intención ganarte la aprobación de nadie. Eres la bruja del cielo nocturno, la que brilla tanto como las estrellas y es capaz de traer alegría en medio del dolor. Son tus emociones las que sanan, pero te has vuelto muy selectiva. Pocos te conocen a un nivel tan profundo.

Piscis

La bruja de la belleza, el amor y la intensidad. Piscis, la que no tiene miedo a dejar que su corazón corra por ahí, en medio de tanta gente cruel. Has aprendido a lidiar con gente mala y no piensas dejar de ser como eres, son ellos los que deben trabajar en su bondad. Es la Luna la que abraza cada una de tus locuras. Por ello, hay veces en las que te sientes muy segura, ya sabes que un corazón roto no te va a hundir, así que te atreves. /Horóscopo Negro