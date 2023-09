Papu Gómez dejó entrever que ya no tiene ninguna relación con Messi

Un inocente video publicado en las redes sociales del Sevilla demostró que la relación de amistad que tenían Papu Gómez y Lionel Messi se enfrió. Los futbolistas, que habían logrado una gran intimidad durante el Mundial de Qatar, ya no se hablan y ni siquiera se tienen agendados en sus teléfonos.

Este impass en la relación quedó al descubierto después de una entrevista de los responsables de las redes sociales del Sevilla con los principales referentes del plantel, entre los que se encuentra el Papu

Allí, les preguntan a los futbolistas cuál era la persona más famosa que tenían agendada en su celular y la respuesta del volante sorprendió: “Tengo a Duki, Bizarrap, algunos de los cantantes argentinos...”, señaló el ahora exjugador del club.

Sus declaraciones no pasaron desapercibidas ya que cuando le preguntaron a sus compatriotas, Lucas Ocampos y Marcos Acuña, ambos coincidieron en que el famoso que tenían agendado era Messi.



Qué pasó con Papu Gómez y sus compañeros de la Selección argentina

Después de la coronación de la Selección argentina en el Mundial de Qatar 2022, apareció un fuerte rumor sobre una supuesta pelea que habría dividido al plantel campeón del mundo. Luego de la cita mundialista se generó cierto misterio alrededor del Papu Gómez, considerado como uno de los más carismáticos dentro del vestuario, cuya relación con sus compañeros estaría rota.

Una de las versiones que más suenan es que hubo cruces con algunos líderes del plantel Albiceleste, incluido Lionel Messi. Y, hasta, se llegó a hablar de brujerías para dañar a otros jugadores y de “fueguitos en redes a esposas de compañeros”. Nada de esto pudo ser comprobado, aunque es cierto que existe una gran incomodidad con el exjugador de Arsenal, San Lorenzo y Atalanta.

Mundial Qatar 2022: Lionel Messi, Rodrigo de Paul y Papu Gómez se relajan tomando mate en su hotel.

El incómodo momento de Paredes cuando le preguntaron por el Papu Gómez y su salida de la Selección

Hace algunas semanas, Leandro Paredes rompió el silencio y se refirió por primera vez a un tema “tabú” en la Selección argentina: la inesperada desafectación del Papu Gómez luego de haber ganado el Mundial Qatar 2022. Nunca antes un campeón del mundo se había referido tan abiertamente al tema.

“Son rumores que se dijeron en internet, no sé por qué, pero no, no pasó nada. Es algo que salió y no sabemos el por qué”, comenzó Paredes en una entrevista con el canal de Youtube Ezzequiel. Mientras hablaba, hubo algo que llamó la atención: se tocó mucho la cara, como si estuviera incómodo por la consulta.

Lionel Messi y Sergio "El Kun" Agüero se burlaron del nuevo look Papu Gómez.

“Nosotros no le damos bola porque sabemos cómo es la prensa, sabemos que cuando las cosas van muy bien de algo tienen que hablar para quizás movilizar ese bienestar. Tratamos de no escuchar y seguir. Es algo que salió y no sé por qué, como dije recién”, continuó el mediocampista, de manera cortante. /TN