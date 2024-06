Recetas electrónicas: "Muchas localidades no tienen los equipos necesarios"

El 1 de julio entrará en vigencia el Decreto 345/2024 con la nueva reglamentación de la Ley 27553 de recetas digitales. De manera progresiva pero obligatoria, introducirá este cambio en la forma en que los profesionales médicos prescriben los medicamentos y los tratamientos a los pacientes.

Susana Carrasco, presidente de la Cámara de Farmacias de Salta, dijo que "estamos esperando cada minuto la implementación de este sistema porque va a ser una gran ayuda para las farmacias y los afiliados". Además, explicó a Profesional que "agilizará a las farmacias y le dará seguridad a los afiliados".

En cuanto a las farmacias destacó que "tienen que ser exigentes porque puede no cobrar la prestación después que la receta pase por auditoria y no sea autorizada". Entonces, ratificó el uso de la receta electrónica: "Los datos no se van a confundir. No se emite la receta si no están todos los datos de manera correcta".

Por otra parte, con respecto a las localidades con bajos recursos tecnológicos mencionó que "muchas no cuentan con el equipamiento para que el sistema se ponga en marcha", por lo que indicó que tiene que haber una transición a nivel nacional.

¿Cómo funciona? "Los médicos emiten una receta que va a una base de datos compartida con las farmacias. El afiliado sólo debe dar su número y allí aparecerá la receta a los farmacéuticos". Luego de ello, proceso normal.

En cuanto a la adaptación afirmó que "serán un par de meses necesarios para que los médicos y centros de salud del interior se pongan a tono con los equipos necesarios". Además, destacó que la receta manuscrita tendrá validez hasta diciembre.

"Los beneficiarios están muy conformes con esto"

Por último, le dio importancia al sistema destacando que "le permite a la obra social hacer uso de un control exhaustivo de buen uso de las prescripciones de los afiliados. Los beneficiarios están muy conformes con esto".