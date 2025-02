¡Alerta, bombuchas! Le tiraron cuando iba en moto, se cayó, se quebró y perdió su embarazo

Pensar en un accidente tan grave producto de un "bombuchazo" parece algo insólito pero este tipo de accidentes son más habituales de los que se conocen pero el daño que sufrió una joven mujer, tanto físico como emocional es son lo que duele. También días atrás contamos una modalidad peligrosa, donde desde arriba de motocicletas se arrojan el elemento pero con piedras adentro.

El día sábado, alrededor de las 20:30 la víctima circulaba en su moto junto a su hija por la esquina de 9 de Julio e Independencia de Embarcación, cuando un grupo de varios menores empezaron a arrojarles bombuchas, en ese ataque que se disfraza como un "juego" la mujer recibió un bombuchazo en la cara situación que la hizo perder el control de la moto para luego terminar en el asfalto junto a su hija con golpes varios, incluso en su vientre mientras cursaba un embarazo de 12 semanas.

Tras el accidente la mujer fue trasladada al hospital de Oran, luego de que en Embarcación constataran la perdida de su embarazo de casi 3 meses de gestación, como así también una fractura.

Dolida, pero con ganas de llamar a la toma de conciencia, la mujer escribió unas palabras para un periodista local: "Jamás me imagine que fuera para tanto, después del accidente efectuado por las bombuchas, me ingresaron al hospital de manera urgente, presentando pérdidas de manera repentina, estas mismas me llevaron a la pérdida de un embarazo de 12 semanas de gestación! 3 meses aproximadamente. Efecto mismo del golpe producido por la caída por las bombuchas".

En su descargo, continúa que le diagnosticaron fractura distral del radio (quebradura de muñecas) en uno de sus brazos. "¿Quiéen se hace cargo de todo el daño? ¿Quién se ocupará en este caso de sanar los corazones destruidos que quedaron?",repudió lo vivido.

