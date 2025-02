Lali Espósito hizo un importante anuncio luego de que Javier Milei la llamara “Ladri Depósito”

Lali Espósito estuvo muy presente en los medios durante los últimos días. Por un lado, fue parte de la Marcha Federal realizada el sábado, también convocó a la ayuda comunitaria por los incendios en el sur del país y nuevamente recibió un ataque de parte de Javier Milei.

Luego de que el presidente la llamara “Ladri Depósito” en una entrevista con Esteban Trebucq, la cantante volvió a publicar su canción “Fanático”, la cual contiene referencias a sus diferentes contiendas con el mandatario.

Además, este martes la cantante volvió a ser noticia por haber anunciado una nueva colaboración junto a Miranda! Luego de haber compartido una versión de “Yo te diré” con el dúo pop, ahora apuestan por una nueva canción original que lleva por título “Mejor que vos”.

El tema hablaría a una expareja, algo similar a lo que plantea “Mi ex tenía razón” de Karol G. “Y ahora encontré uno mucho mejor que vos, que no me deja sola en la cama, que no me hace vivir ningún drama, se queda y siempre lo hace con ganas. Resulta que ahora estoy mucho mejor”, reza el fragmento promocional de la canción.

“¿Querían pop?”, escribió Espósito en sus redes sociales y se pudo ver un breve adelanto del videoclip protagonizada por Lali, Juliana Gattas y Ale Sergi, en el que los tres llevan peluquines rubios con corte carré y un maquillaje con reminiscencias a David Bowie.

Ante el anuncio, Dillom reacción y escribió: “Mis ídolos”. Además, comentaron esta publicación Natalia Oreiro, Cecilia Roth, Taichu y más celebridades que esperan con ansias el estreno fechado para este jueves 6 de febrero.

Los dichos de Javier Milei sobre Lali Espósito

El presidente volvió a disparar contra la cantante pop y, luego de referirse a ella como “Ladri Depósito”, Trebucq le consultó qué opinaba de qué muchas personas clamaron para que Lali sea candidata a presidenta. “Bueno, que sea candidata, ¿qué querés que te diga? Tiene todos los elementos legales para serlo, que sea candidata”, expresó Milei.

Cuando le consultaron si iría a un show de la cantante de “Fanático”, agregó: “A mí me gusta otro tipo de música, qué sé yo. Anoche me vi ‘Un baile de máscaras’, una versión en el Metropolitan de Nueva York dirigida por Luciano Pavarotti y con Leo Nucci. O sea, esa es la música que yo escucho. Y si no, escucho a los Rolling Stones”. /TN