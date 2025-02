Encargado gastronómico detenido: El propietario del local lo deslindó y reconoció más denuncias

En la tarde del martes, un hecho policial tomo relevancia cuando efectivos llegaron a un conocido restaurante en Gral. Martin Güemes 186, en el Paseo Güemes, para intervenir sobre lo que habría sido una pelea entre dos hombres. Con el correr de las horas se supo que se trataría de una discusión entre el propietario y quien sería el encargado del local gastronómico, que habría quedado detenido.

Desde EL 10 TV, Omar Morales, propietario del restaurante confirmó algunos datos y dio su versión de lo sucedido, aclarando que "él no es el encargado sino que es quien se encarga de recaudar financieramente de manera privada, tuvo un intercambio conmigo, me pegó una cachetada, por suerte no me moví, me quedé quieto y el personal nos separó".

En la comisaría, había más de 10 denuncias en su mayoría por acoso sexual: "Al ir a poner la denuncia en la Primera nos encontramos con que había una cantidad de causas que nos dijo la policía ahí mismo. Causa de acoso sexual, violencia de género. A muchas empleadas nuestras le hicieron por acoso sexual, verbal y esta todo en la ciudad Judicial, también denunciado en delitos económicos".

Morales aseguró que el detenido era recaudador financiero de una financiera privada, "sin nombre, las que están escondidas".

El empresario gastronómico dijo que se le había cortado el pago a Sebastián Calvo a raíz de denuncias y aseguró que quedaba muy poco para cancelarle la deuda e insistió: "todas nuestras empleadas han sufrido acoso y cosas, que ya hay denuncias puestas también. A raíz de eso hoy se estuvieron arrimando y llamando chicas que tuvieron problemas, que están a disposición para sumarse a la causa y poner la denuncia. Chicas que han tenido problemas a los 12, 13 y 14 años".

Años de acoso y una investigación en curso

Sobre el vínculo, Morales indicó: "Lo conozco hace 10 años, los últimos años venimos teniendo problemas con el personal femenino de la empresa y económico, no grave. Conozco a toda la familia, los hermanos y hermana, sobrinas, conozco a toda la familia. Uno de los hermanos se comunicó conmigo".

Por último, cerró diciendo que "hay denuncias y más para hacer. Todo el mundo tiene miedo, se banca el flagelo de ser acosadas o manoseadas, nadie se animaba hacer denuncia, para no perder el trabajo, se hacía el dueño".