Desbarataron una red que vendía drogas dentro y fuera del penal de Villa Las Rosas

Policiales15/12/2025
En una investigación encabezada por la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad, se llevaron a cabo 14 allanamientos en Salta Capital, San Lorenzo y requisaron parte del penal de Villa Las Rosas

Tras los allanamientos hay 20 personas detenidas, entre ellos nueve mujeres y 11 hombre, cuatro de ellos son presos de la Unidad Carcelaria N° 1, los cuales están vinculados a causas penales. Por el momento, 14 de los vinculados fueron imputados. 

En los procedimientos se secuestraron drogas, elementos empleados para el fraccionamiento y la distribución, documentación de interés para la causa, vehículos, teléfonos celulares y dinero en efectivo. 

Además, en el penal, se encontró ocultos debajo de una baldosa 146 envoltorios con pasta base de cocaína, un teléfono celular con su cargador y un hierro cilíndrico de 19 centímetros de largo.

El fiscal imputó provisionalmente a 14 de los detenidos por comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas en forma organizada y por cometerse en un establecimiento de detención; y a otros seis, por comercialización de estupefacientes.

