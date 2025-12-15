Fuerte denuncia por hechos sucedidos en el Hogar Niño Jesús de Castañares

Fuerte denuncia por hechos sucedidos en el Hogar Niño Jesús de CastañaresPoliciales15/12/2025Por Guillermo Caliuolo
Imagen ilustrativa
Según una denuncia a la que pudo acceder InformateSalta alrededor de las 22:00 del sábado un reprochable hecho habría sucedido en el Dispositivo Niño Jesús de Castañares.
El documento al que accedió este medio da cuenta de que un grupo de menores solicitó realizar una denuncia en la comisaría minutos después de que el hecho sucediera.
Según la actuación, un grupo de menores se encontraba en una habitación cuando otro joven se presentó y exhibió sus partes íntimas.
Por el hecho los oficiales dieron intervención a la Fiscalía Juven N°2, a la Asesoría de Menores e Incapaces y a la Secretaría de Niñez y Familia.
