A un mes de finalizar el verano, ¿el salteño se pudo ir de vacaciones?

Buscando abaratar costos, los salteños empiezan a optar por dejar de lado algunas actividades de ocio, recreación y descanso, en este caso las vacaciones fueron sacrificadas por algunos.

El móvil de CNN Radio Salta se acercó a la Plaza 9 de Julio para consultarle a los salteños si pudieron salir de viaje por vacaciones, a lo que todos respondieron que no.

Una mujer comentó que por el momento no pudo viajar pero que tiene pensado hacerlo, siendo el Caribe el destino elegido, algo que estimó le costaría alrededor de USD 2.500.

Por otro lado, dijeron que no pudieron salir de vacaciones y que no estaría dentro de sus planes ya que al tener un hijo adolescente deben priorizar las clases. Si bien económicamente podría, no tiene con quien dejar a sus mascotas.

El dinero y la salud también son factores que afectan a la hora de decidir viajar, por lo que optan no hacerlo.

“Está muy difícil irse, muy ajustado, la última vez que me fui de vacaciones fue el anteaño pasado a Paso de la Patria”, comentó uno de los transeúntes.

Mientras que un trabajador en relación de dependencia manifestó que por ahora no viajó, pero que de hacerlo elegiría turismo regional, mencionando a Cafayate como su opción alquilando una cabaña por tres días, estimando un gasto de $600.000.