"Solo busca provocar y justificar su racismo", fuerte rechazo a las declaraciones de Pichetto

Luego de que Miguel Ángel Pichetto, diputado y ex candidato a vicepresidente de la Nación, afirmara que “el charanguito y la música del norte no tienen nada que ver con Argentina”, las repercusiones no tardaron en llegar.

Diego Ashur Más, secretario de Cultura de la Provincia, en diálogo con InformateSalta, fue tajante al responder, calificando las palabras del legislador como un ejemplo más de su postura racista y supremacista. “Pichetto es de esa clase de dirigentes políticos que creen que pueden hablar de cualquier tema sin tener el mínimo conocimiento", expresó.

"Solo buscan provocar y justificar su racismo, su visión excluyente contra lo latinoamericano”

En la oportunidad, fue tajante y aseguró que el legislador ignora absolutamente lo que está hablando. “Se ve que él se siente superior, vaya a saber por qué y en qué sentido", dijo.

Asimismo subrayó que, independientemente de las palabras de Pichetto, la música popular, como el charango y los carnavalitos, seguirán sonando por siempre en Argentina, y serán la verdadera voz del pueblo. “Cuando seamos polvo y ceniza, los charangos seguirán sonando.

"Se siente superior, pero lo que no sabe es que la música del pueblo seguirá viviendo, con o sin él”

Por último, destacó la importancia de seguir disfrutando de las tradiciones populares argentinas, sin prestar atención a las palabras vacías de quienes no entienden ni respetan esas raíces.