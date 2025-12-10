Advierten que trabajar con "estrés" puede causar accidentes y otras complicaciones

Uno de los males que aquejan a los empleados y pueden traer serias consecuencias en la productividad de una empresa, es el burnout o estrés laboral.

Rodrigo Albornoz, psicólogo y director de Prisma, en radio 94.7, explicó el concepto de “cabeza quemada”, que puede manifestarse de distintas formas en el ámbito laboral. “Una persona quemada puede enfrentarse a accidentes o incidentes, pedir licencia o tener dificultades para relacionarse con compañeros. También influye cómo la gerencia y los mandos intermedios lo tratan”, explicó, y destacó la importancia de identificar estrategias y recursos para afrontar estas situaciones.

"La salud mental, es uno de los aspectos a tener en cuenta, cuando hablamos de bienestar hablamos de salud mental y por ahí la idea de la salud mental como algo abstracto, que no se puede medir, pero que a la vez tiene este componente de algo intangible no sé qué hacer con ellos y nos encontramos con situaciones tan avanzadas que tenemos que ver como mitigar los efectos de estas situaciones".

El licenciado ejemplificó: "Una licencia por salud mental, usualmente son licencias de largo tratamiento que no te lleva menos de tres meses con una pesona que se encuentra fuera de su puesto de trabajo, con todo lo que implica, la recarga de los compañeros o pensar en contratar otra persona, como esa persona que se incorpora tiene que adquirir conocimiento, cómo vamos a hacer para que esa persona se reincorpore al ámbito laboral".

Agregó por La Mañana de la 94.7: "La idea de la salud mental es algo que va cobrando fuerza e interés en diferentes ámbitos, también en el ámbito laboral. A pesar de todo el peso y carga la Salud Mental cada vez hay más apertura de eso, el desafío es ¿Cómo traducir eso que parece abstrato en datos medibles?".

Los problemas de la casa en la casa y los del trabajo en el trabajo

Albornóz, sostuvo que: "La vida personal puede verse afectada por una x cantidad de situaciones y no es posible pensar que las cosas de la casa quedan en la casa, las del trabajo quedan en el trabajo y en tal stentido si nosotros estamos preocupados por alguna cuestión de la vida personal necesariamente la vamos a llevar a la vida laboral. Entonces cómo podemos hacer para saber qué pesa más, dependerá de la decisión que pueda tener el empleador para mitigar lo que pasa en la vida de la persona".

Remarcó que para atender las situaciones antes mencionadas, debe haber personas capacitadas que adviertan dentro de cada empresa y den una solución respecto a la situación, no es una cuestión de empatía.

La Gerencia puede intevenir en el clima laboral

Por último el Licenciado en Psicología agregó: "La gerencia puede tener la decisión de que haya un buen clima de trabajo, cuando se da de 'suerte'. Que bueno cuando hay un equipo que me apoya, que me sostiene, soporta y advierte y acompañar en lo que me está pasando. Se pueden tomar decisiones para intevernir efectiva y decididamente sobre el clima de trabajo".