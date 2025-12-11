Apuestas online: Cómo funciona el sistema que bloquea cuentas de jugadores en riesgo

Andrea Temporetti, referente del Programa de Juego Responsable de Enreja, explicó en diálogo con Radio 94.7 Salta cómo funciona la regulación del juego en la provincia y alertó sobre el crecimiento de plataformas ilegales que operan sin controles y constituyen un delito penal.

Temporetti recordó que cada provincia regula las apuestas que se explotan en su territorio y que esa actividad genera un canon que se destina a bienes públicos. “Las empresas que operan en Salta pagan un canon que se traduce en beneficios para la ciudadanía, como el pase libre de transporte”, señaló.

Actualmente, Enreja regula los juegos de azar presenciales —como bingos, casinos, rifas y tragamonedas— y desde hace un mes también autorizó el funcionamiento de apuestas online. “Solo está habilitada la plataforma Bet Warrior, que es explotada por la Lotería de Salta. Todas las plataformas legales del país terminan en .bet.ar”, explicó.

“Hay un 70% de usuarios que prefiere la virtualidad y un 30% que elige la presencialidad”

Según dijo, las plataformas online resultan más atractivas para adultos jóvenes, aunque aún no se sabe si esto tiene relación con hábitos de consumo o con la atención que exige la modalidad virtual.

Un punto clave en la regulación provincial es el sistema de identificación individual para quienes apuestan. “El ente regulador estableció un sistema que permite detectar si una persona está autoexcluida. Algunas cuentas se habilitan y otras no, como medida de protección al jugador. Somos una de las pocas provincias que cuenta con este mecanismo”, destacó Temporetti.

Sin embargo, la mayor preocupación está puesta en las plataformas ilegales, que no cumplen ningún tipo de control. “No tienen regulación y constituyen un crimen. Existen incluso ‘cajeros virtuales’ que reciben dinero para ingresar a una persona a una plataforma ilegal, y eso es un delito penal”, advirtió.