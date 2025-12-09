Salteños acamparon en la Escuela Normal para conseguir un lugar en el terciario

La Escuela Normal, ubicada en calle Mitre, amaneció este martes con largas filas de salteños ansiosos por inscribirse en las carreras de nivel terciario que se dictan en el establecimiento, con aspirantes a profesorados y tecnicaturas esperando por horas, incluso durante la noche, para garantizar su asiento y tener la oportunidad de formarse desde el año veniderol.

La gran cantidad de personas esperando llamó la atención de los transeúntes, ya que muchos llegaron con mucha anticipación, según pudo saber el móvil de CNN Salta. Una de las aspirantes relató al móvil que llegó alrededor de las 22:00 horas de ayer para hacer fila, pero constató que otra compañera había llegado mucho antes, a las 18:00 horas.

La alta demanda se concentra en carreras específicas, siendo el Profesorado en Educación Primaria una de las más buscadas, lo que obligó a los aspirantes a tomar precauciones. "Hay mucha demanda de la carrera de Educación Primaria, en años anteriores vine más temprano", comentó la misma salteña sobre sus intentos de anotarse.

Otra joven que esperaba su turno explicó que la coordinación fue clave, pues tenían un grupo de WhatsApp para compartir información, y ya sabían que los cupos eran limitados: "Nos dijeron que, si se llenaba el cupo en el primer día, no se habilitaba más", mencionó agregando que los cupos eran reducidos, con solo 100 lugares para el Profesorado en Educación Primaria y 150 para la Tecnicatura en Procesos Mineros.

El interés por la Tecnicatura en Procesos Mineros fue igualmente notable, ya que los aspirantes la ven como una inversión segura en el futuro laboral. Una de ellas explicó la motivación: "Es una carrera dentro de todo corta, y tiene salida laboral", subrayando la preferencia por formaciones que permitan una inserción rápida y efectiva en el mercado de trabajo.