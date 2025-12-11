Fuegos artificiales: “El 95% de los productos son chinos y están autorizados por la ANMAT”

A poco de las fiestas, los fuegos artificiales comienzan a ser solicitados por los salteños que buscan cerrar el año a puro color y luces.

Por esto, los comercios se preparan para recibir esta demanda, siempre ofreciendo productos autorizados por la ANMAT, comentó a Radio 94.7 Salta el reconocido empresario Luis Monterrichel.

“Se acercan las fiestas y la manifestación de fe se hace a través de los fuegos artificiales. Hoy nosotros con un trabajo importante de más luces, menos ruidos” sostuvo haciendo referencia a la Ley de Pirotecnia Sonora Cero que rige en Salta.

En cuanto a los productos, la mayoría son de origen chino, en un 95% aproximadamente, con quienes trabajan para hacer productos amigables lejos del estruendo que antes se escuchaba.

“En nuestro producto no existe” manifestó Monterrichel refiriéndose al impacto sonoro, ya que trabajan conjuntamente con sectores como TEA, el Gobierno de la Provincia, Municipio y Bomberos logrando un consenso para que puedan llevar adelante esta venta que es licitica y legal siempre que se encuentre en las normas permitidas.

“Tenemos todo lo que es de bajo impacto sonoro, la mayoría luces y hace que a la gente le guste más”.

Venta clandestina

Consultado sobre la venta clandestina, fue contundente al sostener que los afecta y bastante, sobre todo al estar en zona de frontera, por lo que miembros de la Policía de Salta, de Seguridad y la Municipalidad trabajan en conjunto acompañando a los comercios autorizados: “Porque si no van ganando las calles y nos afectan bastante y vienen los problemas de los ruidos en Salta”.