“Salta se transforma”, la Municipalidad presentó una agenda de inversión y de desarrollo urbano

La Municipalidad de Salta presentó su agenda para la inversión y el desarrollo urbano, jornada en la que participaron empresarios, instituciones y profesionales, donde se repasaron los avances alcanzados en la articulación público-privada.

Esta jornada responde una de las líneas estratégicas de la gestión, que busca promover el desarrollo sociourbano en distintos puntos de la ciudad.

El intendente capitalino, Emiliano Durand, hizo hincapié en el arduo trabajo que hicieron para generar un nuevo código de edificación y planificación de la ciudad, un cambio que se requería por la antigüedad que presentaba la anterior legislación: “Hace más de 20 años que no se hacía y es un código para el crecimiento” dijo a InformateSalta.

Este código busca alentar al sector privado a que invierta, otorgándole reglas claras y favorables para la inversión, pero sobre todo que pueda genera empleo: “Es nuestra preocupación la creación de trabajo y la renovación urbana de la ciudad”.

“Una ciudad de la actividad económica (…) Es generar actividad económica, es generar desarrollo”.

“Salta va a entrar en ese cambio constante, de viviendas, de construcción y eso va a abaratar costos, costos de alquileres, va a generar mano de obra, oportunidades de comercio, comercio de cercanía, más grandes, gastronómicos” comentó Durand.

La coordinadora de Planificación Territorial del municipio, Mariana Zoricich, explicó que este evento tiene el fin de seguir reforzando el trabajo municipal de asociación público-privada con todo el segmento de desarrollo urbano de la ciudad, construyendo un contexto que permita producir renovación urbana, mayor cantidad de obra y trabajo en la ciudad: “Estamos contentos de anunciar el nuevo contexto que trae inversiones a la ciudad”.

“Hoy presentamos incentivos normativos, fiscales y de gestión”.

El presidente de la Cámara de Desarrolladores Inmobiliarios, Elías Chihadeh, dijo que este nuevo código urbano pone foco en las áreas rurales donde se modificaron los indicadores que van a traer avances a la zona y el tejido urbano de la ciudad, por esto, desde los Desarrolladores y los socios del CADISAL, están presentando distintos proyectos que pueden gestionarse en esa zona.

Esta nueva etapa generará muchos cambios en la urbanización, dando un orden para plantear estrategias de expansión de la ciudad.