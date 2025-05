¡Se salvó de milagro! Por esquivar un perro, terminó dentro de un canal en San Lorenzo

En las primeras horas de este viernes 2 de Mayo, San Lorenzo fue el escenario de un impactante siniestro vial, que afortunadamente solo dejó como saldo daños materiales.

El siniestro habría ocurrido a las 2 de la mañana, un automovilista perdió el control y tras derribar postes, guardarraíll, terminó dentro de un canal.

Desde el lugar, que se encuentra en la intersección de dos avenidas importantes al ingreso de San Lorenzo, el conductor que no presentaba lesión alguna, contó por Multivisión lo sucedido. "Fue temprano, 1 de la madrugada, estaba doblando y se me cruzó un perro y para no atropellarlo volantié, venía atrás una camioneta y si o sí tuve que hacer la maniobra, frenó y el señor me ayudó a salir del auto, y como vivo cerca me fui a buscar el pasaporte porque no encontraba DNI ni licencia de conducir, volví y me hicieron test de alcoholemia, me entregaron el celular que se me había caído".

Además confirmó que le dio 0 en el test ya que no consume alcohol.