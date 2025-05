"Riquelme nos destruyó", la dura crítica de Macri por el presente de Boca

El expresidente de la Nación y de Boca, Mauricio Macri, brindó una entrevista en Infobae en donde abordó diferentes temas de la actualidad política del club de sus amores. “A mí me preocupa mucho. Hoy voy por la calle y de lo que más me hablan, obviamente, es del Club Atlético Boca Juniors”, planteó.

Enfrentado abiertamente con la gestión actual de Juan Román Riquelme, lanzó fuertes críticas al manejo de la institución xeneize.

“Hace una década me dedicaba a publicar esos afiches en la vía pública cada vez que les ganábamos (a River), cada vez que ganábamos algo, que los inventamos en esa época. Y ahora pasó a que los tipos se nos rían en la cara y digan: ‘Que Riquelme se quede 20 años más’”, sostuvo Macri, contraponiendo el presente de Boca con el de su eterno rival.

“¿Por qué? Porque de golpe decidimos, desde la emocionalidad, decir no es importante lo que ya construimos. No, lo que construimos es indestructible. Boca es el club más importante de la argentina for ever. ¿Y qué pasó? En cinco o seis años de este hombre (Riquelme), nos destruyó. Ahora tenemos que aguantar que todo el mundo va a la cancha de River y dice: ‘Les sacaron 20 años’".

Más allá de que Macri dejó su cargo hace casi dos décadas en Boca Juniors, siempre se mostró vinculado al club desde sus opiniones y apoyando a los espacios políticos que comandaron los destinos del Xeneize hasta el desembarco de Riquelme y compañía.