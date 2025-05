Se viralizaron los terribles mensajes que recibió Wanda Nara por subir fotos explícitas

Wanda Nara protagonizó una producción hot y la compartió con gusto en las redes sociales. Lo hizo después de haber dado la lista de requisitos que deberá cumplir su próxima pareja y en medio de una gran incertidumbre por su vínculo con L-Gante, con quien se había puesto de novia en diciembre.

En Instagram, la empresaria publicó varias imágenes presumiendo sus pechos y le llovieron mensajes terribles. “¿Cuándo vas a pensar en tus hijos?, “¿No te da vergüenza?“, ”Hay que estar muy vacío por dentro para hacer esta estupidez", “Soltá, Wanda”, “Mucho lujo, pero nada de amor”, le dijeron.

Como siempre, Wanda eligió hacer oídos sordos a las críticas lapidarias, pero confirmó que está más que contenta con el resultado de su paso por el quirófano, donde se achicó el busto, se realizó una lipo y hasta una lipectomía, según ventilaron en algunos programas de TV.

Wanda Nara presumió su delantera y la fulminaron.

Qué requisitos hay que cumplir para ponerse de novio con Wanda Nara

Este martes, la empresaria sorprendió a sus seguidores con un listado de exigencias que sí o sí debe cumplir un hombre para convertirse en su pareja. Lo hizo después de que se conociera que el fin de semana apareció de sorpresa en la casa de L-Gante, y que el futbolista mexicano con el que coqueteaba aterrizara en la Argentina.

Los ítems son muy variados, y van desde “ser inteligente”, hasta “hacer buenos mates”, que “duerma la siesta” y “que tenga buenas manos”. “Que sea inteligente, que le guste comer, que tenga carisma, que sea caballero, que no sea tóxico, que tenga buenos sentimientos, que tenga sentido del humor y me haga reír”, agregó.

Wanda Nara siempre da que hablar en las redes.

Y no terminó ahí: “Que sepa escuchar, que ame a su mamá, que tenga presentes sus cualidades, que le falten fantasías por cumplir, que tenga tatuajes, que sea feliz, que tenga carácter. Que haga buenos mates, que duerma la siesta, que respete mis espacios, que haga deporte, que me regale flores del semáforo, que use ropa oversize".

Por último, dijo que quiere a alguien que ame a los animales. Sin embargo, este dato sorprendió, ya que se la vio disparándoles a pájaros mientras Mauro Icardi mataba liebres. /TN