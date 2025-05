¿Bolsón por un voto? Controversia por descarga de mercadería en una sede partidaria

Fue llegando a la medianoche de ayer cuando se suscitaron momentos de tensión, producto de la presencia de un camión con acoplado cargado de mercadería, la cual fue descargada hacia un galpón identificado con las banderas de la organización Tupac Amaru y, en cuyo exterior, había carteles que daban a entender el funcionamiento de un aparente bunker político del Frente Justicialista Salteño.

¿Qué fue lo que ocurrió? El medio El 10 TV registró lo que pasaba minutos antes de la medianoche cuando un camión de gran porte, con un cargamento repleto de cajas y bolsones de mercadería, estaba afuera de este galpón donde, tanto dentro como afuera, había banderas de esa organización que conduce la líder jujeña y piquetera Milagro Sala, condenada a prisión por fraude.

Lo llamativo de la situación fue cuando supuestos integrantes de esa organización comenzaron a descargar la mercadería en este lugar, el cual en su exterior tenía desplegado un banner que hacía referencia a los candidatos del Frente Justicialista Salteño, entre ellos Guido Giacosa y Mónica Caliva.

Pendiente de confirmarse la vinculación entre el frente electoral y el lugar que sería una aparente sede de la Tupac Amaru, los presentes se mostraron reacios a la presencia de los medios y de la Policía. “Sigamos descargando la mercadería, no importa, esto es militancia y pueblo”, decía una mujer arengando a los demás a bajar la comida.

Ante la insistencia de explicaciones, al sospecharse que esta mercadería descargándose en una sede militante podría llegar a tener fines proselitistas, quien se animó a justificar la acción fue Ignacio Palarik, ex concejal y actual candidato, integrante del movimiento Barrios del Pie, quien aseguró que la comida era para merenderos y que las acusaciones eran “por miedo” a los resultados electorales del domingo.

“A la miseria que vivimos, el Gobierno no pone la cara, en ese contexto el hambre no puede esperar y por eso le ponemos el pecho, somos organizaciones sociales y debemos garantizar que no se hagan oídos sordos”, defendió la descarga de la mercadería sumando: “No tenemos nada fuera de regla, son donaciones que van a los merenderos; esto es apriete, tienen miedo de los resultados del domingo”.